Суд всё-таки принял решение об аресте Марины Лукашевич, статс-секретаря Министерства науки и высшего образования. Для многих такой арест по делам четырёхлетней давности стал громом среди ясного неба. Наша наука и так считается бюджетной Золушкой, разговоры о её недофинансировании, об отсутствии современного экспериментального оборудования в институтах и, как следствие, об утечке молодых и перспективных мозгов из страны давно стали как бы общим местом. А тут выясняется, что из такого скромного бюджета технично можно обналичить и присвоить, по уточнённым данным, порядка 50 млн рублей за фактически не сделанную работу.

Понятно, что в нашей корпоративной чиновничьей системе арест сколько-нибудь заметного сановника не случается без последующего резонанса, который затрагивает ещё целый ряд видных персон. Вот и на этот раз рабочая версия развития событий в первую очередь допускает, что арест статс-секретаря ударит по предыдущему министру Михаилу Котюкову, который, собственно, Лукашевич на её должность и привёл. Всё дело в том, что его нынешнее кресло — одного из многочисленных замов министра финансов — рассматривалось разного рода аналитиками в качестве промежуточной ступени на пути его возвращения на самостоятельную работу.

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В частности, ещё года полтора назад ходили упорные слухи, что Котюкова, в то время ещё главу ФИАН, контролирующего материальную часть Российской академии наук, сватают на солидный губернаторский пост. Предполагалось, что Котюков вернётся на свою историческую родину, в Красноярский край, где он прошёл почти все карьерные ступени в региональном правительстве. Только из Москвы уже прибудет в качестве врио губернатора края. Вот только буквально в последний момент его решили оставить в Москве, а в Красноярске руль управления доверили местному политическому аксакалу Александру Уссу.

Тем не менее для бывшего министра науки нашли замовское кресло, видимо, пообещав, что к его губернаторским перспективам ещё вернутся. Во всяком случае, как утверждали, были влиятельные силы в лице так называемых членов политбюро 2.0, которые такое продвижение Котюкова активно лоббировали. И тут такой афронт с Лукашевич, который бросает прямую тень и на бывшего министра. К тому же ещё не известно, какие показания даст задержанная чиновница, когда окончательно осознает всю серьёзность своего положения. Зато новый министр может всё свалить на предшественника: мол, не знал и не ведал, что тут творилось до моего прихода.

Впрочем, и нынешний глава Минобрнауки Валерий Фальков уже успел по-своему прославить ведомство. Сенсацией стало назначение на должность замминистра землячки министра Елены Дружининой, носившей титул «Мисс Тюменский госуниверситет». Причём в то время, когда ректором там был как раз Фальков. В дальнейшем девушка занималась пиаром своего высшего учебного заведения. И вместе с ректором перебралась в столицу, которую ей и не пришлось особо завоёвывать.

Елена Дружинина 1tmn.ru

Более того, когда Фалькову предложили в заместители мужа известной певицы Дианы Гурской Петра Кучеренко, который работал в аппарате комитета Совета Федерации по законодательству и госстроительству, то министр якобы пытался доказать, что у кандидата нет навыков и опыта, соответствующих предполагаемому посту. Но ему, дескать, сверху строго указали на красавицу-заместительницу и дали, как утверждают, понять, что если даже она, по мнению Фалькова, соответствует всем предъявляемым требованиям, то опытный юрист Кучеренко просто создан для такой работы.

Так что не всё в порядке со штатом заместителей в ключевом для нашей науки ведомстве. Впрочем, какие последствия для министерства и его руководства, прошлого и нынешнего, будут иметь арест и следствие по делу Лукашевич, пока можно только предполагать.