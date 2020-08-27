В МИД РФ опровергли сообщения о переговорах с США по обмену заключёнными

https://static.news.ru/photo/87edb6ae-e86e-11ea-804a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Kitagaki Jr./ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Москва не ведёт с Вашингтоном переговоров на тему обмена заключёнными, в том числе американца Пола Уилана, осуждённого в России за шпионаж. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что в СМИ регулярно появляются соответствующие сообщения, однако содержащаяся в них информация недостоверна.

Как ранее уже отмечалось представителями руководства Министерства иностранных дел России, все сообщения о якобы ведущихся переговорах на этот счёт не соответствуют действительности, — цитирует Захарову ТАСС.

Уилан был задержан в декабре 2018 года после передачи ему флешки с информацией, составляющей гостайну. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж». Уилан свою вину отрицал, а дело называл сфабрикованным. По его словам, он думал, что на носителе содержатся сведения культурного характера. Мосгорсуд приговорил американца к 16 годам колонии строгого режима.

О возможном обмене Уилана на россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, отбывающих наказание в американских тюрьмах, ранее неоднократно говорил его адвокат. Однако в МИД утверждают, что это вопрос даже не обсуждается.

Как ранее писал NEWS.ru, адвокат Алексей Тарасов, представляющий интересы Бута и Ярошенко, заявил, что в их обмене на Уилана заинтересован американский истеблишмент. Он предположил, что подобное решение может быть принято на уровне первых лиц государств.