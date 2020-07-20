Адвокат: истеблишмент США заинтересован в обмене Бута и Ярошенко на Уилана

https://static.news.ru/photo/5ecff7f2-caad-11ea-8036-fa163e074e61_660.jpg Константин Ярошенко Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Адвокат Алексей Тарасов, защищающий осуждённых в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, заявил, что американский истеблишмент заинтересован в их обмене на американца Пола Уилана. Он осуждён в РФ за шпионаж.

Есть определённые заинтересованные лица, которые хотели бы осуществить этот обмен, это представители истеблишмента, я могу это подтвердить. Это решение, которое очевидно будет приниматься первыми лицами государств, — сказал Тарасов «Интерфаксу», отмечая, что сроков обмена он не знает.

Ранее адвокат Уилана Ольга Карлова сообщила информагентству, что у защиты американца имеется «некая информация о возможном обмене в сентябре, но она пока неподтверждённая».



Мосгорсуд 15 июня приговорил американца к 16 годам колонии строгого режима. Вину свою Уилан не признал, но обжаловать решение отказался. Адвокат американца Владимир Жеребенков сразу после вынесения приговора заявил, что вопрос обмена Уилана на россиян Ярошенко и Бута «обсуждается в коридорах».

Виктор Бут был осуждён в США в 2012 году на 25 лет по обвинению в намерении продать оружие колумбийской группировке. Константин Ярошенко был приговорён к 20 годам тюрьмы в 2011 году по обвинению в преступных намерениях по транспортировке в США крупной партии кокаина.

При этом, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, которые ранее приводил NEWS.ru, Россия и США не ведут закрытых переговоров по вопросу обмена осуждённого за шпионаж Пола Уилана.



