В МИД России прокомментировали появление военных баз России в ДНР и ЛНР

Размещение военных баз России в ЛНР и ДНР пока что не стоит на повестке дня, но Россия может сделать для этого всё необходимое, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передаёт РИА Новости. По его словам, опция возможного размещения контингента и баз предусмотрена договорами о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

Пока ни о каких базах разговора не шло. Но при необходимости сделаем, будет сделано всё, что нужно, — сказал он.

Ранее сообщалось, что договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи России с ЛНР и ДНР дают право на совместную оборону. Согласно им, охрана государственных границ ЛНР и ДНР может осуществляться совместными усилиями сторон. Документы заключаются на десять лет.

В тексте договоров также указано, что Россия и республики могут совместно использовать военную инфраструктуру, строить и использовать военные базы на территориях друг друга. На случай опасений одной из сторон в целях совместной обороны Москва, Луганск и Донецк будут консультироваться.

Накануне президент России Владимир Путин попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Российский лидер решил незамедлительно признать суверенитет республик в связи с обострением ситуации на границе. Вопрос о ратификации соглашений планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 22 февраля.