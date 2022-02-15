В ЛНР не исключили, что Запад попробует «смоделировать войну своими силами»

После начала возвращения российских войск Южного и Западного военных округов РФ в места дислокации Запад оказался перед выбором — либо праздновать «победу над оккупантом, который испугался криков из-за рубежа и не пришёл, либо моделировать войну своими силами», рассказал NEWS.ru представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник. Спикер подчеркнул, что западные СМИ живут в своей «виртуальной реальности».

Существует реальность и виртуальная реальность западных СМИ. В реальности — российские войска завершили учения и возвращаются в места постоянной дислокации. В виртуальной — дилемма — либо праздновать «победу над оккупантом», который испугался криков с Запада и не пришёл, либо моделировать войну своими силами. <...> В любом случае, крайне сложно ждать, что реальная реальность, совпадёт с виртуальной. Запад не признаёт абсурдность своих действий и продолжит создавать свою виртуальную реальность. Будет в ней «продолжение войны» или «победа», мне не известно, — отметил Мирошник.

14 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении в ближайшее время части российских военных учений. Он отметил, что учения проходят в том числе в Баренцевом, Чёрном и Балтийском морях. В докладе он не упоминал учения других видов вооружённых сил, в частности рядом с границей Украины.

Учения проходили на фоне кризиса в отношениях России и НАТО в связи с обострением ситуации вокруг Украины. США, а также другие страны НАТО заявляли о концентрации российских войск возле украинской границы и об угрозе российского вторжения.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала 15 февраля 2022 года днём провала западной пропаганды войны. В своём Telegram-канале дипломат подчеркнула, что «победа» была бескровной. Она также опубликовала часть комментариев к своему посту, авторы которых заявляют о провале российской пропаганды, и свой ответ на эти комментарии.