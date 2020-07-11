В Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе

https://static.news.ru/photo/ec225b8c-c368-11ea-821b-fa163e074e61_660.jpg Корвет «Серпухов» Фото: MOD Russia/Global Look Press

Латвийские военные утверждают, что заметили у своих границ семь военных кораблей ВМФ России, которые. По утверждению Риги, они находились в шести морских милях (примерно 11 км) от территориальных вод страны.

Национальные вооруженные силы сообщают в Twitter, что идентифицировали корветы «Советск» и «Мытищи» класса «Каракурт» (малые ракетные корабли), корветы «Ливень» и «Пассат» класса «Нанушка» (малые ракетные корабли), корветы «Димитровград» и «Чувашия» класса «Тарантул» (ракетные катера) и корвет «Серпухов» класса «Буян-М» (малые ракетные корабли).

LV ekskl.ekonom. zonÄ 6 j.j. no teritoriÄlÄs jÅ«ras NBS 09.07. identificÄja 7 Krievijas BS kuÄ£us: âKarakurtâ klases korvetes"Sovetsk"&âMytishciâ, "Nanuchka"klases korv. "Liven"& âPassatâ, âTarantulâ klases korvetes âDimitrovgradâ & âChuvashiaâ,âBuyan-Mâ klases korveti âSerpukhovâ — NBS (@Latvijas_armija) July 9, 2020

Рига довольно часто заявляет об обнаружении российских военных кораблей и самолётов у своих границ. По версии Минобороны Латвии, в 2016 году они приближались к границам республики 209 раз, в 2015 году — более 270 раз, а в 2014 году — свыше 250 раз. Москва в ответ подчёркивает, что всё совершается в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.

Ранее Минобороны Латвии подготовило законопроект об отчуждении земли площадью пять гектаров в Яуналуксненской волости Алуксненского края на границе с Россией. В документе отмечается, что ранее был утверждён план по развитию потенциала противовоздушной обороны и модернизации существующих систем ПВО, писал NEWS.ru.