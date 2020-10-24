В Крыму заявили о заблуждении Трампа насчёт полуострова

https://static.news.ru/photo/8c6daa5c-15c5-11eb-b33d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Депутат крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что президент США Дональд Трамп заблуждается насчёт истинных причин возвращения полуострова на историческую родину в Россию.

Так он отреагировал на выступление хозяина Белого дома на дебатах с Джо Байденом. Трамп тогда обвинил оппонента, что предыдущая администрация США, в которой тот работал, виновата в воссоединении Крыма с Россией.

Дональд Трамп заблуждается насчёт Крыма и роли США в воссоединении полуострова с Россией. Истинной и главной причиной ухода Крыма из состава Украины было стремление крымчан вернуться на свою историческую родину в Россию. Думаю, если Трамп посетит когда-то Крым, то сможет в этом убедиться лично, — отметил депутат в беседе с РИА Новости.

Гемпель добавил, что государственный переворот на Украине в 2014 году, поддержанный из-за океана, всего лишь позволил ускорить неизбежный процесс с Крымом.

Для идеологов цветных революций стала неожиданностью активность крымчан в 2014 году. Планам США по созданию в Крыму своей зоны влияния не удалось сбыться, — считает политик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп в ходе дебатов напомнил Байдену, как при нём Россия забрала себе часть Украины. По его словам, бывший президент США Барак Обама продавал украинской армии подушки и постельное бельё, а во время его президентства Пентагон начал поставлять на Украину оружие, появились антироссийские санкции.