«Уже надоели»: в Крыму ответили Украине на критику визита евродепутатов

https://static.news.ru/photo/5c196472-bb93-11ea-b070-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Постоянные заявления украинских властей, недовольных визитами зарубежных делегаций в Крым, стали чрезмерно досаждающими. Об этом заявил глава комитета регионального парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Он подчеркнул, что Крым является частью Российской Федерации, поэтому не украинским властям определять, кому можно приезжать на полуостров, а кому нет.

Все эти заявления наших украинских коллег выглядят нелепо и настолько уже надоели, что ни крымчане, ни наши гости на них попросту не обращают внимания, — цитирует Гемпеля РИА Новости.

Депутат «в очередной раз» призвал власти в Киеве не вмешиваться во внутренние дела другого государства.

Ранее министерство иностранных дел Украины выступило с осуждением визита французских депутатов Европарламента в Крым. Спикер МИД Екатерина Зеленко заявила, что это «противоречит фундаментальным принципам международного права». К тому же, по мнению украинской стороны, такая поездка является «проявлением неуважения к суверенитету и территориальной целостности Украины».

Делегация международных экспертов прибыла в Симферополь вечером 30 июня. В её состав вошли девять человек — пятеро депутатов Европейского парламента от Франции, депутат парламента Берлина, бывший член Центризбиркома Болгарии, вице-председатель партии «Альтернатива Болгарского Возрождения», а также венгерский журналист.

Визитёры прибыли в Крым на два дня. Среди прочего в программе их визита — посещение девяти избирательных участков, где гости оценят организацию голосования по поправкам к российской Конституции.

Крымская область была передана из состава РСФСР Украинской ССР указом Президиума Верховного Совета в феврале 1954 года. Как считают ряд историков, это стало личной инициативой тесно связанного с Украиной первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва. После распада СССР полуостров остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики. В марте 2014 года после вооружённого противостояния в Киеве и смены власти в стране, Крым был присоединён к России по итогам регионального референдума. Украина его результаты не признаёт и считает полуостров временно оккупированной территорией. В Евросоюзе и США действия России называют аннексией, в отношении ряда политиков, бизнесменов и компаний введены экономические санкции.

Ранее, как писал NEWS.ru, депутат Европарламента и президент ассоциации «Франко-Российский диалог» Тьерри Мариани, возглавляющий иностранную делегацию, оценил значимость претензий Киева выражением «в одно ухо влетело, из другого вылетело». Действия украинских властей он назвал устоявшимся ритуалом.