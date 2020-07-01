Глава европейской делегации в Крыму назвал претензии Киева ритуалом

https://static.news.ru/photo/895dac68-bb89-11ea-9bcf-fa163e074e61_660.jpg Тьерри Мариани Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Недовольство украинских политиков визитами западных делегаций в Крым никак не влияет на реальное положение вещей. Такое мнение высказал депутат Европарламента и президент ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани, возглавляющий прибывшую в Крым группу международных экспертов.

Он отметил, что после референдума о самоопределении полуострова приехал в российский регион уже седьмой раз. Значимость претензий Киева политик оценил выражением «в одно ухо влетело, из другого вылетело».

Существует некий ритуал: каждый раз украинский посол пишет письмо, требует новых санкций. Но это ничего не меняет — текст письма готов, только дату поменять, — цитирует Мариани «Интерфакс».

Делегация международных экспертов прибыла в Симферополь вечером 30 июня. В её состав вошли девять человек — пятеро депутатов Европейского парламента от Франции, депутат парламента Берлина, бывший член Центризбиркома Болгарии, вице-председатель партии «Альтернатива болгарского возрождения», а также венгерский журналист.

Визитёры пробудут в Крыму в течение двух дней. Среди прочего в программе их визита — посещение девяти избирательных участков, где гости оценят организацию голосования по поправкам к российской Конституции.

Ранее Министерство иностранных дел Украины выступило с осуждением визита французских депутатов Европарламента в Крым. Спикер МИД Екатерина Зеленко заявила, что это «противоречит фундаментальным принципам международного права». К тому же, по мнению украинской стороны, такая поездка является «проявлением неуважения к суверенитету и территориальной целостности Украины».

Крымская область была передана из состава РСФСР Украинской ССР указом Президиума Верховного Совета в феврале 1954 года. Как считают ряд историков, это стало личной инициативой тесно связанного с Украиной первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва. После распада СССР полуостров остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики. В марте 2014 года после вооружённого противостояния в Киеве и смены власти в стране Крым был присоединён к России по итогам регионального референдума. Украина его результаты не признаёт и считает полуостров временно оккупированной территорией. В Евросоюзе и США действия России называют аннексией, в отношении ряда политиков, бизнесменов и компаний введены экономические санкции.

Ранее NEWS.ru писал, что Мариани сравнил пребывание Крыма в составе Украины со Спящей красавицей. Французский политик впервые побывал на полуострове ещё в 1995 году, когда эта территория была украинской. С тех пор, по его словам, здесь произошли значительные перемены.