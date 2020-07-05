В Крыму напомнили Турции о признании полуострова российским в XVIII веке

https://static.news.ru/photo/27393a1c-be8a-11ea-887d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look

Постпред Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов прокомментировал слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Анкара не признаёт полуостров территорией РФ. Он напомнил министру о соглашении XVIII века, которое определяет статус полуострова.

Господину Мевлюту Чавушоглу в связи с его заявлением о непризнании российского статуса современного Крыма уместно напомнить, что ещё в 1783 году российско-турецким Актом о мире, торговле и границах Крым был признан российским, — цитирует Мурадова РИА Новости.

Постпред отметил, что с тех пор никаких других документов по данному вопросу стороны не подписывали. Заявления Анкары об иной территориальной принадлежности Крыма он назвал «бессмысленными и с юридической точки зрения ничтожными».

Мурадов добавил, что на практике Крым признают российским многие турецкие бизнесмены, политические и общественные деятели, которые регулярно посещают полуостров. Он выразил надежду на то, что представители турецких властей «будут относиться к российско-турецким отношениям, имеющим большие перспективы, столь же бережно, как это делает российская сторона».

Ранее NEWS.ru писал, что на заявление Чавушоглу отреагировал глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. По его мнению, отказ Анкары признать полуостров российским свидетельствует о неспособности действующих властей Турции оценивать адекватно международную обстановку.

Крым вошёл в состав РФ в 2014 году после проведённого на полуострове референдума, на котором за это проголосовали более 97% избирателей. Власти Украины его результаты не признают и продолжают считать Крым своей территорией. В этом Киев поддерживают ряд стран Запада.

Акт о мире, торговле и границах обоих государств был подписан в Константинополе 28 декабря 1783 года. Согласно ему, Крымское ханство включалось в состав Российской империи.