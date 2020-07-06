В Кремле рассказали о дате саммита постоянных членов Совбеза ООН

https://static.news.ru/photo/f17b88fa-bf77-11ea-b946-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На данный момент «ядерная пятёрка» пока не определилась со временем проведения встречи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дат пока нет, — ответил он на соответствующий вопрос «Интерфакса».

Ранее президент России Владимир Путин предложил обсудить на саммите «пятёрки» ООН (Россия, Китай, Франция, США и Великобритания) общие принципы в мировых делах, контроль над вооружениями и другие вопросы безопасности в духе союзничества и взаимоуважения.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что в Госдепартаменте США с интересом отнеслись к идее провести саммит ядерных держав. Также инициативу Путина одобрил Китай. 3 мая стало известно, что предложение российского коллеги поддержал президент США Дональд Трамп.

Как писал NEWS.ru, до этого заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин рассказал, что подготовка саммита «пятерки» постоянных членов Совета Безопасности ООН продолжается. Он также назвал эту идею «очень важной и полезной».

По его словам, сейчас меры противодействия COVID-19 накладывают большие ограничения. Из-за этого и понимания по срокам пока нет. При этом он отметил, что проработка вопросов наполнения этого саммита продолжается.