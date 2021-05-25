В Кремле рассказали, чего ждать от встречи Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/fbdf3444-be0a-11eb-8935-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле рассказали, что ожидать подписания каких-либо документов после встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена не приходится. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, предаваться каким-либо особенным ожиданиям не стоит, пишет РИА Новости.

Нет, пока об этом речь не заходила. Пока не планируется, — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Кроме того, представитель Кремля уточнил, что решения каких-либо глобальных проблем в отношениях между Россией и Штатами ожидать также не стоит. Во всяком случае, не сразу после встречи двух президентов. Тем не менее Песков призвал не умалять значение саммита.

В Кремле также считают главным, что Путин и Байден обменяются мнениями и сопоставят позиции по разным темам, включая стабильность, контроль над вооружениями.

Саммит лидеров двух стран пройдёт 16 июня в Женеве. Эту информацию ранее подтвердили в Кремле, встреча между политиками станет первой с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, тогда он посетил Палестину и Израиль.