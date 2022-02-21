В Кремле назвали условия встречи президентов России и США

Конкретных планов о саммите лидеров РФ и США нет, есть договорённость о продолжении диалога по линии МИД. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС. По его словам, саммит возможен, если главы государств сочтут это целесообразным.

О конкретных планах по организации саммитов говорить преждевременно. Конечно, мы не исключаем, [что] при необходимости президенты России в любой момент могут принять решение о контактах, телефонных или личных. Это будет их решение, — подчеркнул Песков.

Ранее представители французского правительства сообщили, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли предложение французского лидера Эммануэля Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Отмечено, что вопросы для саммита глав России и США подготовят министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе встречи, намеченной на 24 февраля.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также ранее заявила, что президент США Джо Байден согласен на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, «если не произойдёт вторжения» на Украину.