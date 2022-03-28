В Кремле оценили реакцию РКН на интервью Зеленского российским СМИ
Песков заявил, что Роскомнадзор проверит интервью Зеленского на соответствие законам РФ
Александр Чеков
Александр Чеков
13:24, 28 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Роскомнадзор даст оценку содержанию интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, которое взяли ряд российских СМИ, на предмет соответствия законам России, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что важно не публиковать информацию до этой оценки, передаёт РИА Новости.
Насколько я понимаю, Роскомнадзор будет оценивать содержание этого интервью на предмет соответствия нашему законодательству. Собственно, связано просто, наверное, с необходимостью этой оценки, — сообщил Песков.
По его словам, в Кремле пока не изучили содержание интервью президента Украины.
Накануне Зеленский дал первое после начала спецоперации РФ на Украине большое интервью российским журналистам. Роскомнадзор предупредил российские СМИ о необходимости отказаться от публикации данного интервью. При этом в отношении средств массовой информации, взявших комментарий украинского лидера, начата проверка для определения степени ответственности.
Генеральная прокуратура России также даст правовую оценку факту публикации и содержания интервью Зеленского.