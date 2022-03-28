В Кремле оценили реакцию РКН на интервью Зеленского российским СМИ

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Сообщения о якобы готовящемся в России государственном перевороте, а также об исчезновении главы Минобороны Сергея Шойгу представляют собой откровенную ложь и бредятину, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе интервью сербским СМИ, которое транслировалось на сайте внешнеполитического ведомства. Он подчеркнул, что подобные слухи распространяются украинскими спецслужбами и российскими неолибералами.

Я не хочу комментировать бредятину. Потому что это именно бредятина, которую распространяют и спецслужбы Украины, <...> и наши неолибералы российские, находящиеся сейчас за границей, — сказал министр. Лавров предположил, что...