Генпрокуратура даст оценку содержания интервью Зеленского российским СМИ
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
21:19, 27 марта 2022
Владимир ЗеленскийФото: Соцсети
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Генеральная прокуратура даст правовую оценку факту публикации и содержания интервью украинского президента Владимира Зеленского нескольким российским СМИ. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
В условиях массовой антироссийской пропаганды и регулярного размещения ложной информации о действиях Российской Федерации в связи с проводимой Вооружёнными силами Российской Федерации специальной военной операцией по защите Донецкой и Луганской народных республик Генеральной прокуратурой Российской Федерации будет дана принципиальная правовая оценка содержанию опубликованных высказываний и факту их размещения, — сказано в сообщении.
В свою очередь Роскомнадзор запретил российским СМИ распространять интервью с украинским лидером Владимиром Зеленским. Надзорное ведомство начало проверку изданий, которые взяли интервью у Владимира Зеленского.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал на территории России сайты немецкого таблоида Bild и журналиста Александра Невзорова. Оба сайта заблокировали по одному решению Генпрокуратуры от 26 марта.