Генпрокуратура даст оценку содержания интервью Зеленского российским СМИ

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Глава Крыма Сергей Аксёнов поддержал лидера ЛНР Леонида Пасечника, сообщившего, что в республике может состояться референдум по вступлению в состав Российской Федерации. В своём Telegram-канале он выразил уверенность в том, что россияне «будут искренне рады возвращению наших братьев в огромную и дружную российскую семью».

Мы, крымчане, полностью поддерживаем стремление героического народа Донбасса к единству с Россией, — написал Аксёнов. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас считает, что ЛНР и ДНР вправе...