https://static.news.ru/photo/b4206736-53da-11ea-9812-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После диалога президента РФ Владимира Путина с жительницей Санкт-Петербурга о низких доходах россиян не стоит делать обобщающих выводов. Так ситуацию прокомментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что не считает высказывания петербурженки провокацией в отношении президента. Однако на частных примерах не стоит делать выводы о ситуации в стране в целом. Вместе с тем пресс-секретарь президента согласился, что озвученная женщиной в разговоре с Путиным сумма (10 800 рублей) ниже прожиточного минимума.

По словам Пескова, власти неоднократно разбирались с конкретными ситуациями после получения жалоб и обращений.

Мы часто приходили к выводу, что не везде четко сформулирована эта сумма, то есть где-то эта сумма сформулирована, когда человек работает на полставки, где-то ещё что-то. Поэтому обобщающих выводов я бы не делал, — цитирует Пескова ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, после возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку президент РФ подошёл к горожанам, и одна женщина спросила его, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц. Владимир Путин признал, что это очень трудно, при этом он заявил, что и свою зарплату считает не самой большой в России.