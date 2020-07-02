В Кремле отреагировали на иностранную критику поправок к Конституции

Песков отметил, что Россия не намерена принимать во внимание опасения других стран по поводу принятых в России изменений в Конституцию, поскольку она «оставалась и будет оставаться в первую очередь приверженной своему собственному суверенитету».
По его словам, это никоим образом не противоречит международному праву, страна по-прежнему будет сохранять свою приверженность «основам и нормам международного права, духу и букве международного п
Подобные так называемые опасения мы не готовы и не будем принимать во внимание, — указал пресс-секретарь.
Ранее ЦИК РФ утвердила итоги всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. По результатам обработки 100% бюллетеней, поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших (почти 58 миллионов россиян). Против изменений высказались 21,27% (около 16 миллионов человек). После обработки 100% протоколов явка составила 67,97% (74 млн 215 тысяч 555 граждан РФ). Всего в списках участников голосования значились 109 190 337 участников плебисцита.
В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после его избрания в 2012 году.
Президент РФ поблагодарил россиян, которые исполнили свой гражданский долг и проголосовали за поправки в Конституцию, тем самым выразив доверие и поддержку. Между тем в Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию, писал NEWS.ru.
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