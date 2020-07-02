В Кремле отреагировали на иностранную критику поправок к Конституции

https://static.news.ru/photo/e7284f82-bd10-11ea-91ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Песков отметил, что Россия не намерена принимать во внимание опасения других стран по поводу принятых в России изменений в Конституцию, поскольку она «оставалась и будет оставаться в первую очередь приверженной своему собственному суверенитету». По его словам, это никоим образом не противоречит международному праву, страна по-прежнему будет сохранять свою приверженность «основам и нормам международного права, духу и букве международного п

Кремль знает о критических заявлениях ряда стран по поводу принятых поправок, однако не будет принимать их во внимание. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.