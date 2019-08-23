https://static.news.ru/photo/39f36dae-c691-11e9-90b7-fa163e074e61_660.jpg Александр Яковенко Фото: Gustavo Valiente/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что отставка Александра Яковенко с поста российского посла в Великобритании является обычной ротацией глав диппредставительств.

Как передаёт его слова ТАСС , уход Яковенко с должности не связан с ухудшением отношений двух стран.

Это обычная ротация глав диппредставительств, — заявил Песков.

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко завершил свою дипломатическую миссию 24 августа. Его пост временно занял советник-посланник Иван Володин. Сам же Яковенко возвращается в Россию.

16 марта News.ru писал о том, что теперь уже бывший посол России в Лондоне Александр Яковенко 16 марта сообщил, что персонал посольства в Великобритании сократился на 40 процентов.