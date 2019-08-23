Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что отставка Александра Яковенко с поста российского посла в Великобритании является обычной ротацией глав диппредставительств.
Как передаёт его слова
Это обычная ротация глав диппредставительств, — заявил Песков.
Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко завершил свою дипломатическую миссию 24 августа. Его пост временно занял советник-посланник Иван Володин. Сам же Яковенко возвращается в Россию.
16 марта News.ru писал о том, что теперь уже бывший посол России в Лондоне Александр Яковенко 16 марта сообщил, что персонал посольства в Великобритании сократился на 40 процентов.