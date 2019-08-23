https://static.news.ru/photo/d71b8e86-c669-11e9-8cb4-fa163e074e61_660.jpg Александр Яковенко Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко завершил свою дипломатическую миссию.

Об этом сообщили в российском представительстве. Его место временно занял советник-посланник Иван Володин. Сам Яковенко возвращается в Россию.

24 августа чрезвычайный и полномочный посол России в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии А.В.Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и отбыл на Родину, — говорится в сообщении посольства.

Яковенко являлся главой российской дипмиссии в Лондоне с начала 2011 года. Как писало ранее издание « Коммерсант », новым послом может быть назначен директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин. Сам же Яковенко может занять пост главы Дипломатической академии МИД России.

Ранее News.ru писал о том, что дипмиссия Украины в США обратилась к лидерам G7 с просьбой заставить Россию «уважать мировой порядок».