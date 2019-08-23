Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко завершил свою дипломатическую миссию.
Об этом сообщили в российском представительстве. Его место временно занял советник-посланник Иван Володин. Сам Яковенко возвращается в Россию.
24 августа чрезвычайный и полномочный посол России в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии А.В.Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и отбыл на Родину, — говорится в сообщении посольства.
Яковенко являлся главой российской дипмиссии в Лондоне с начала 2011 года. Как писало ранее издание «
Ранее News.ru писал о том, что дипмиссия Украины в США обратилась к лидерам G7 с просьбой заставить Россию «уважать мировой порядок».