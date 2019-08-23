Александр Яковенко Александр Яковенко Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко завершил свою дипломатическую миссию.

Об этом сообщили в российском представительстве. Его место временно занял советник-посланник Иван Володин. Сам Яковенко возвращается в Россию.

24 августа чрезвычайный и полномочный посол России в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии А.В.Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и отбыл на Родину, — говорится в сообщении посольства.

Яковенко являлся главой российской дипмиссии в Лондоне с начала 2011 года. Как писало ранее издание «Коммерсант», новым послом может быть назначен директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин. Сам же Яковенко может занять пост главы Дипломатической академии МИД России.

Ранее News.ru писал о том, что дипмиссия Украины в США обратилась к лидерам G7 с просьбой заставить Россию «уважать мировой порядок».

 

 

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