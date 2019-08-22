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Дипмиссия Украины в США обратилось к лидерам G7 с просьбой заставить Россию «уважать мировой порядок».

Об этом украинское посольство сообщило в своём Facebook. По мнению его представителей, «агрессор» в лице РФ должен «вернуться к конструктивному поведению». Для этого лидеры «Большой семёрки» должны консолидировать свои усилия.

Мы призываем лидеров стран G7 придерживаться их фундаментальной позиции, — гласит сообщение.

В частности, украинских дипломатов обеспокоила возможность возвращения РФ в G8. Они обращают внимание «Большой семёрки» на то, что Россия продолжает «оккупацию украинского полуострова», проявляет агрессию на Донбассе и отходит от «правил и стандартов, объединяющих стран — членов группы».

Ранее News.ru писал о том, что входящие в «Большую семёрку» страны Евросоюза поддержат возвращение России в формат, только если она выполнит минские договорённости. Об этом сообщил европейский дипломатический источник.