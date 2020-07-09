В Кремле не слышали о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записи, на которой якобы отражён разговор российского лидера Владимира Путина с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
Отмечается, что данную запись опубликовал украинский депутат Андрей Деркач.
Я не знаю, что это за публикация, о которой вы говорите. То есть вы имеете в виду, что он опубликовал запись разговора президента Порошенко с Путиным, — сказал Песков.
Он подчеркнул, что такие разговоры обычно проходят в закрытом режиме и их нельзя записывать.
Ранее депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач опубликовал новую порцию разоблачительных «плёнок». На этот раз на записях представлен якобы разговор пятого президента Украины Петра Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным от 30 апреля 2015 года, то есть через два месяца после трагедии в Дебальцево, писал NEWS.ru.
Представленные как главы Украины и России люди
Да этого Деркач также обнародовал записи якобы телефонных разговоров и тогдашнего вице-президента США Джо Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента. Среди тем переговоров было предоставление $1 млрд в обмен на сохранение схемы работы связанной с сыном Байдена Хантером компании Burisma. Также «плёнка» доказывает, что Байден связывал выделение денежной помощи Украине с увольнением генпрокурора Виктора Шокина.
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