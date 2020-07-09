В Кремле не слышали о записи якобы разговора Путина и Порошенко

https://static.news.ru/photo/d67798ea-c1d5-11ea-bfb8-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записи, на которой якобы отражён разговор российского лидера Владимира Путина с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Отмечается, что данную запись опубликовал украинский депутат Андрей Деркач.

Я не знаю, что это за публикация, о которой вы говорите. То есть вы имеете в виду, что он опубликовал запись разговора президента Порошенко с Путиным, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что такие разговоры обычно проходят в закрытом режиме и их нельзя записывать.

Ранее депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач опубликовал новую порцию разоблачительных «плёнок». На этот раз на записях представлен якобы разговор пятого президента Украины Петра Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным от 30 апреля 2015 года, то есть через два месяца после трагедии в Дебальцево, писал NEWS.ru.

Представленные как главы Украины и России люди обсуждают проект введения миротворческого контингента и экономические проблемы Донбасса. В частности, Порошенко говорит об оптимизации работы Трёхсторонней контактной группы в Минске. На что его собеседник обещает передать эти рекомендации Лаврову. При этом тон общения сложно назвать деловым, неоднократно звучат смех и шутки.

Да этого Деркач также обнародовал записи якобы телефонных разговоров и тогдашнего вице-президента США Джо Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента. Среди тем переговоров было предоставление $1 млрд в обмен на сохранение схемы работы связанной с сыном Байдена Хантером компании Burisma. Также «плёнка» доказывает, что Байден связывал выделение денежной помощи Украине с увольнением генпрокурора Виктора Шокина.