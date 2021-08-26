В Кремле не исключили изменения закона об иноагентах

Закон об иноагентах может быть скорректирован, если правоприменительная практика покажет необходимость. Такая вероятность не исключена, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Процедура выхода из статуса СМИ-иноагента существует, она занимает один год, но пока никто этим не воспользовался, уточнил он.

Мы знаем, что в действующей редакции закон позволяет выйти из этого статуса, такой процесс предусмотрен, — добавил Песков.

Ранее глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв рассказал, что после встречи представителей объединения и правозащитников из СПЧ с представителями Минюста с удивлением узнал, как легко попасть в список иноагентов.

По его словам, достаточно получить небольшой гонорар от иностранной организации или съездить на конференцию, которая оплачивается иностранным НКО, или же получить награду, которую оплачивает иностранная организация. Также в реестр можно попасть за перепечатки материалов иноагентов.