Союз журналистов удивила лёгкость попадания СМИ в список иноагентов

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв рассказал, что после встречи представителей объединения и правозащитников из СПЧ с представителями Минюста с удивлением узнал, как легко попасть в список иноагентов. Об этом пишет ТАСС.

После встречи СЖР, СПЧ, ряда журналистов с представителем Минюста, к большому удивлению, стало очевидно, что в реестр иностранных агентов попасть легко. Достаточно получить небольшой гонорар от иностранной организации или съездить на конференцию, которая оплачивается иностранным НКО, или же получить награду, которую оплачивает иностранная организация. Также в реестр можно попасть за перепечатки материалов иноагентов, — поделился он.

По словам Соловьёва, участники встречи попросили Минюст разъяснить, как происходит попадание в реестр иноагентов, а к законодателям обратились с просьбой скорректировать применение этого закона и предусмотреть «системы предупреждений». Кроме того, СПЧ планирует поднять этот вопрос на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Накануне правозащитница Ева Меркачёва, принимавшая участие во встрече, рассказала в Facebook, как прошло мероприятие. По её словам, представитель Минюста разъяснил, что статус иноагента может получить журналист после оплаченного иностранной организацией пресс-тура, после международной конференции с проживанием за счёт организаторов, после победы в международном конкурсе, организаторы которого оплатили поездку за наградой, и даже после получения денежного подарка на день рождения от друзей или родственников. При этом власти не должны доказывать, что журналист ведёт политическую деятельность — это правило распространяется только на НКО.

В общем — дела так себе. Все журналисты потенциальные иностранные агенты, — подчёркивала она.

20 августа Министерство юстиции включило телеканал «Дождь» в реестр иностранных агентов. На следующий день москвичи вышли к зданию ФСБ на пикеты в поддержку журналистов.

Ранее бывшая ведущая «Дождя» Ксения Собчак в разговоре с NEWS.ru заявила, что признание телеканала иноагентом — это расправа над всеми свободными СМИ России. Другой бывший сотрудник «Дождя», Павел Лобков уверен, что власти перед выборами в Государственную думу хотят лишить страну последних источников независимой информации.