Песков: в Кремле надеются, что Белоруссии не понадобятся силовики из России

https://static.news.ru/photo/7cd3ea84-e915-11ea-b14d-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кремле исходят из того, что Белоруссии не потребуется резерв правоохранителей, о котором в телеинтервью рассказал президент России Владимир Путин. В Кремле рассчитывают, что Минск не столкнётся с крайней ситуацией, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Он рассказал, что этот резерв «состоит из тех частей, которые в случае крайней необходимости могут воспрепятстовать экстремистским действиям». Будет ли это Росгвардия или армия, Песков уточнять не стал.

Он отметил, что помощь подготовлена «во исполнение тех обязательств, которые прописаны для России в двух договорах: Договор о коллективной безопасности и Договор о Союзном государстве».

Ничего не могу сказать про вооружение. Достаточно разумное количество. Но вы знаете, здесь очень важно всё-таки отдавать себе отчёт, <...> что это именно резерв. Это резерв, и, собственно, [на данный момент] нет никакой необходимости как-то его задействовать, как-то его использовать, и именно президент Путин исходит из того, что никак не будет использовать, — цитирует Пескова РИА Новости.

Рассуждения о готовности Российской Федерации помогать белорусскому населению в случае всплеска насилия со стороны силовиков республики, представитель Кремля назвал «гипотетическими». По его словам, сейчас правоохранительные органы соседнего государства «действуют весьма корректно, крайне осторожно и очень аккуратно выполняют свои функции».

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Путин обещал не использовать резерв до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ и не начнут разбой. При этом подобные действия могут представлять угрозу в первую очередь для самих граждан Белоруссии, подчеркнул Песков. Он добавил, что речь идёт об экстремистской агрессии «со стороны кого бы то ни было».

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе Лукашенко. Десятки тысяч людей участвуют в протестных акциях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.