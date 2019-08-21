https://static.news.ru/photo/47fce310-8732-11e9-9ba7-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин и глава Финляндии Саули Ниинистё пообедали в ресторане «Вальхалла», расположенном в крепости Свеаборг.

В канцелярии финского президента сообщили, что в меню лидеров двух стран была финская озёрная рыба, суп из топинамбура и утиная грудка с соусом из лисичек. На десерт были поданы свежие ягоды и сорбет из княженики.

Путин и Ниинистё отправились в ресторан, открытый в 1952 году, после встречи в Президентском дворце в Хельсинки.

На сайте заведения указано, что гости могут выбрать блюда из пяти меню. В качестве главных блюд подаются рыба, стейк, запечённая утиная грудка с малиновым винным соусом, овощное турнедо с ячменным ризотто и шафраном, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что президент Финляндии Саули Ниинистё поприветствовал российского коллегу Владимира Путина на его родном языке.