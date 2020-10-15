В Госдуме выступают за регистрацию безнадзорных собак и кошек

https://static.news.ru/photo/07a0b4f2-0e38-11eb-8e0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В законопроекте о регистрации, учёте и идентификации животных должна идти речь не только о домашних питомцах, но и о безнадзорных собаках и кошках. Об этом в эксклюзивном интервью NEWS.ru на площадке «Дума ТВ» заявил председатель комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов.

Депутат отметил, что соответствующий документ пока не поступил на рассмотрение нижней палаты парламента, однако ряд предложений парламентариев уже учтён в тексте. Так, сама процедура постановки на учёт для владельцев кошек и собак должна быть бесплатной и максимально удобной. Кроме того, по мнению парламентария, должен быть переходный период от трёх до пяти лет.

Так, если мне надо собаку за границу вести, то чип, а если мне этого не нужно, то я лучше бирку куплю за сто рублей, а на учёт я поставил бесплатно. Таким образом, это не становится финансовым обременением для граждан и появляется вариативность выбора — кому клеймо-татуировку, кому чип, кому ещё какой вариант. Вот ключевое требование наше к этому законопроекту. Оно услышано, — сказал он.

При этом Бурматов подчеркнул, что у депутатов ещё остался ряд замечаний. В думском комитете по экологии и защите окружающей среды уверены, что речь в законопроекте должна идти не только о тех кошках и собаках, у которых есть хозяева, но и о животных без владельцев.

Иначе мы никогда не прекратим коррупцию в этой сфере, которая достигает сегодня огромных масштабов, когда непонятно, то ли было животное в приюте, то ли не было. Поэтому обязательно нужен учёт в том числе и безнадзорных животных, для того чтобы навести порядок в этой сфере и прекратить живодёрство, которое сегодня есть, — пояснил глава профильного комитета Госдумы.

Как ранее писал NEWS.ru, чаще всего городские службы забирают кошек и собак, которые бегают по улицам без чипов и ошейников, а вот породистых питомцев к дверям приютов подбрасывают сами хозяева. Как рассказали в пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства, в Москве работают 13 муниципальных приютов. Туда и попадают дворняжки, которые никому не нужны.

Полностью эксклюзивное интервью главы комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимира Бурматова NEWS.ru на площадке «Дума ТВ» читайте и смотрите в понедельник, 19 октября.