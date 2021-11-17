В Госдуме призвали «посадить на минимальную зарплату» непривитых депутатов

Непривитые от коронавируса депутаты должны получать минимальную зарплату. Их не следует пускать в Госдуму. Об этом NEWS.ru заявила зампред комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Раиса Кармазина. Она поддержала введение QR-кодов для прохода членов правительства на заседания, о чём ранее заявил вице-спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Поддерживаю решение [Володина], только должны быть все привитые. <...> Я считаю, что непривитых нужно не пускать в Думу и посадить на минимальную зарплату. Какой пример они подают, — считает Кармазина.

Ранее Володин рассказал, что официальных представителей правительства не будут пускать в зал заседаний без QR-кодов, если они будут выступать докладчиками по какому-либо законопроекту. Тогда правительству будет предложено отправить в палату других представителей.

В настоящее время в Госдуме больше всего невакцинированных депутатов-коммунистов, а также от партий «Новые люди» и «Справедливая Россия — За правду». 9 ноября Володин в ходе пленарного заседания заявил, что прививок нет у 8% членов «Единой России», 13% представителей ЛДПР, 25% депутатов-справедливороссов, 33% членов «Новых людей» и 36,8% коммунистов. Вице-спикер призвал парламентариев вакцинироваться, напомнив, что медобслуживанием парламентариев занимаются специализированные больницы.