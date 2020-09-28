В Госдуме предложили принудительную кастрацию для осуждённых за педофилию

https://static.news.ru/photo/4a4c4d04-01ac-11eb-867b-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Для преступников, отбывающих наказание за совершение преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних, необходимо предусмотреть возможность применения химической кастрации. Об этом в эксклюзивном интервью NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия»). Депутат пообещал обсудить эту инициативу со своими избирателями и в случае её одобрения внести соответствующий законопроект в нижнюю палату парламента.

По словам Выборного, если принимать во внимание, что педофилия — это не только склонность к совершению насильственных действий, но и болезнь, то её нужно лечить.

Конечно, должно быть очень жёсткое уголовное наказание, но здесь в комплексе нужно подходить. Необходимо позаботиться о том, чтобы хоть раз осуждённый за такое страшное преступление, подобное больше не совершил. Если это можно только медицинским путём изменить, то это нужно делать. Иначе мы получим ещё одну жертву, а может, и не одну. И здесь можно пойти по пути многих стран мира, предусмотрев химическую кастрацию для педофилов, — предложил он.

При этом депутат подчеркнул, что такая мера должна стать возможной только тогда, когда приговор вступил в законную силу и «нет никаких сомнений в том, что именно этот человек совершил это преступление».

Как ранее писал NEWS.ru, уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила установить бессрочный административный надзор за педофилами после их освобождения из мест лишения свободы. Такое заявление она сделала в связи с резонансным делом о гибели двух сестёр от рук освободившегося педофила и убийцы в Ярославской области.

Полную версию эксклюзивного интервью члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного читайте в среду, 30 сентября.