16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Кузнецова предложила ввести пожизненный надзор за педофилами

14:40, 17 сентября 2020
Анна Кузнецова Анна Кузнецова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила установить бессрочный административный надзор за педофилами после их освобождения из мест лишения свободы. Такое заявление она сделала после гибели двух сестёр от рук освободившегося педофила и убийцы в Ярославской области.

Срочно необходимы действенные механизмы по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних. Мы уже не раз говорили, направляли свои предложения о пожизненном административном надзоре над педофилами, о специальном реестре. Гибнут дети, давайте примем эти или иные меры, чтобы защитить детей, — написала в Instagram Кузнецова.

Под постом детский омбудсмен разместила фото и приметы ярославского убийцы с просьбой помочь его поскорее найти.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

ÐÐµÑÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÑÐµÑÐºÐ¾Ðµ ÑÑÐ¾-ÑÐ¾... ÐÐµÑ Ð¿Ð¾Ð´ÑÐ¾Ð´ÑÑÐ¸Ñ ÑÐ»Ð¾Ð². ÐÐ¾Ð³Ð¸Ð±Ð»Ð¸ Ð´Ð²Ðµ ÑÐµÑÑÑÐµÐ½ÐºÐ¸ Ð² Ð¯ÑÐ¾ÑÐ»Ð°Ð²Ð»Ðµ. Ð¡ÑÑÐ°ÑÐ½Ð¾Ðµ Ð¿ÑÐµÑÑÑÐ¿Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ. ÐÑÐµÑÑÑÐ¿Ð½Ð¸Ðº, ÑÐ¾Ð²ÐµÑÑÐ¸Ð²ÑÐ¸Ð¹ ÑÑÐ¾ Ð·Ð²ÐµÑÑÑÐ²Ð¾, ÐµÑÑ Ð½Ðµ Ð½Ð°Ð¹Ð´ÐµÐ½. ÐÐ·Ð²ÐµÑÑÐ½Ð¾, ÑÑÐ¾ Ð¾Ð½ ÑÐ°Ð½ÐµÐµ Ð±ÑÐ» ÑÑÐ´Ð¸Ð¼ Ð·Ð° Ð¸Ð·Ð½Ð°ÑÐ¸Ð»Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¸ ÑÐ±Ð¸Ð¹ÑÑÐ²Ð¾ ÑÐµÐ±ÑÐ½ÐºÐ°. Ð¢ÐµÐ¿ÐµÑÑ Ð¶ÐµÑÑÐ²Ð°Ð¼Ð¸ ÑÑÐ°Ð»Ð¸ ÐµÑÑ 2 Ð´ÐµÐ²Ð¾ÑÐºÐ¸. Ð¡ÐºÐ¾Ð»ÑÐºÐ¾ ÐµÑÑ Ð¿ÑÐ¾Ð¹Ð´ÑÑ Ð²ÑÐµÐ¼ÐµÐ½Ð¸? Ð¡ÑÐ¾ÑÐ½Ð¾ Ð½ÐµÐ¾Ð±ÑÐ¾Ð´Ð¸Ð¼Ñ Ð´ÐµÐ¹ÑÑÐ²ÐµÐ½Ð½ÑÐµ Ð¼ÐµÑÐ°Ð½Ð¸Ð·Ð¼Ñ Ð¿Ð¾ Ð±Ð¾ÑÑÐ±Ðµ Ñ Ð¿ÑÐµÑÑÑÐ¿Ð»ÐµÐ½Ð¸ÑÐ¼Ð¸ Ð² Ð¾ÑÐ½Ð¾ÑÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ð½ÐµÑÐ¾Ð²ÐµÑÑÐµÐ½Ð½Ð¾Ð»ÐµÑÐ½Ð¸Ñ. ÐÑ ÑÐ¶Ðµ Ð½Ðµ ÑÐ°Ð· Ð³Ð¾Ð²Ð¾ÑÐ¸Ð»Ð¸, Ð½Ð°Ð¿ÑÐ°Ð²Ð»ÑÐ»Ð¸ ÑÐ²Ð¾Ð¸ Ð¿ÑÐµÐ´Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾ Ð¿Ð¾Ð¶Ð¸Ð·Ð½ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¼ Ð°Ð´Ð¼Ð¸Ð½Ð¸ÑÑÑÐ°ÑÐ¸Ð²Ð½Ð¾Ð¼ Ð½Ð°Ð´Ð·Ð¾ÑÐµ Ð½Ð°Ð´ Ð¿ÐµÐ´Ð¾ÑÐ¸Ð»Ð°Ð¼Ð¸, Ð¾ ÑÐ¿ÐµÑÐ¸Ð°Ð»ÑÐ½Ð¾Ð¼ ÑÐµÐµÑÑÑÐµ. ÐÐ¸Ð±Ð½ÑÑ Ð´ÐµÑÐ¸, Ð´Ð°Ð²Ð°Ð¹ÑÐµ Ð¿ÑÐ¸Ð¼ÐµÐ¼ ÑÑÐ¸ Ð¸Ð»Ð¸ Ð¸Ð½ÑÐµ Ð¼ÐµÑÑ, ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ð·Ð°ÑÐ¸ÑÐ¸ÑÑ Ð´ÐµÑÐµÐ¹! Ð Ð¿Ð¾ÐºÐ° Ð½ÑÐ¶Ð½Ð¾ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾ÑÑ Ð½Ð°Ð¹ÑÐ¸ ÐµÐ³Ð¾ ÑÐºÐ¾ÑÐµÐµ! ÐÐ ÐÐÐÐ¢Ð«: 1979 Ð³Ð¾Ð´Ð° ÑÐ¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ, Ð½Ð° Ð²Ð¸Ð´ 40 Ð»ÐµÑ, ÑÐ¾ÑÑ Ð¾ÐºÐ¾Ð»Ð¾ 170-175 ÑÐ¼, ÑÑÐ´Ð¾ÑÐ°Ð²Ð¾Ð³Ð¾ ÑÐµÐ»Ð¾ÑÐ»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ, Ð²Ð¾Ð»Ð¾ÑÑ ÑÐµÐ¼Ð½ÑÐµ ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÐºÐ¸Ðµ. ÐÑÐ» Ð¾Ð´ÐµÑ: Ð±ÐµÐ¹ÑÐ±Ð¾Ð»ÐºÐ° ÑÐµÑÐ¾Ð³Ð¾ ÑÐ²ÐµÑÐ°, ÑÐ¿Ð¾ÑÑÐ¸Ð²Ð½Ð°Ñ ÐºÑÑÑÐºÐ° Ñ ÐºÐ°Ð¿ÑÑÐ¾Ð½Ð¾Ð¼ ÐºÑÐ°ÑÐ½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÐ²ÐµÑÐ° Ð¸ Ð²ÑÑÐ°Ð²ÐºÐ¾Ð¹ ÑÐµÑÐ½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÐ²ÐµÑÐ° Ð¾Ñ ÑÐµÑÐµÐ´Ð¸Ð½Ñ Ð³ÑÑÐ´Ð¸. Ð¡Ð¿Ð¾ÑÑÐ¸Ð²Ð½ÑÐµ Ð±ÑÑÐºÐ¸ ÐºÑÐ°ÑÐ½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÐ²ÐµÑÐ°, ÐºÑÐ¾ÑÑÐ¾Ð²ÐºÐ¸ ÑÐµÑÐ½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÐ²ÐµÑÐ° Ñ ÑÑÐµÐ¼Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾ÑÐºÐ°Ð¼Ð¸ Ð±ÐµÐ»Ð¾Ð³Ð¾ ÑÐ²ÐµÑÐ°, Ð¿Ð¾Ð´Ð¾ÑÐ²Ð° ÐºÑÐ¾ÑÑÐ¾Ð²Ð¾Ðº Ð±ÐµÐ»Ð¾Ð³Ð¾ ÑÐ²ÐµÑÐ°. (Ð¾Ð´ÐµÐ¶Ð´Ð° Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð¼ÐµÐ½ÑÑÑÑÑ) ÐÑÐµÑ, ÐºÑÐ¾ Ð¾Ð±Ð»Ð°Ð´Ð°ÐµÑ Ð»ÑÐ±Ð¾Ð¹ Ð¸Ð½ÑÐ¾ÑÐ¼Ð°ÑÐ¸ÐµÐ¹ Ð¾ Ð¼ÐµÑÑÐ¾Ð½Ð°ÑÐ¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ð¸ ÑÑÐ¾Ð³Ð¾ ÑÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°, Ð¿ÑÐ¾ÑÑ Ð¾Ð¿ÐµÑÐ°ÑÐ¸Ð²Ð½Ð¾ Ð¾ÑÐºÐ»Ð¸ÐºÐ½ÑÑÑÑÑ Ð¸ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾ÑÑ ÑÐ»ÐµÐ´ÑÑÐ²Ð¸Ñ. Ð¡Ð¾Ð¾Ð±ÑÐ°ÑÑ Ð¿Ð¾ ÐºÑÑÐ³Ð»Ð¾ÑÑÑÐ¾ÑÐ½Ð¾Ð¼Ñ ÑÐµÐ»ÐµÑÐ¾Ð½Ñ Ð´Ð¾Ð²ÐµÑÐ¸Ñ Ð£ÐÐÐ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ Ð¿Ð¾ Ð¯ÑÐ¾ÑÐ»Ð°Ð²ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑÐ¸ 8(4852) 73-10-50, Ð° ÑÐ°ÐºÐ¶Ðµ Ð¿Ð¾ ÑÐµÐ»ÐµÑÐ¾Ð½Ñ Ð´ÐµÐ¶ÑÑÐ½Ð¾Ð¹ ÑÐ°ÑÑÐ¸ Ð£ÐÐÐ 8(4852) 72-88-11 Ð¸Ð»Ð¸ Ð¿Ð¾ ÑÐµÐ»ÐµÑÐ¾Ð½Ñ: 102. https://yaroslavl.sledcom.ru/news/item/1499955/

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÐÑÐ·Ð½ÐµÑÐ¾Ð²Ð° ÐÐ½Ð½Ð° (@anna_jurevna)

Как писал NEWS.ru, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об изнасиловании и убийстве сестёр-школьниц в Рыбинске в Главное следственное управление СК России. Ранее сообщалось, что тела двух сестёр 2006 и 2011 годов рождения обнаружила мать девочек. Отмечается, что дети были изнасилованы и зарезаны. Подозрение пало на сожителя матери убитых детей, который сейчас разыскивается полицией.

В СК сообщают, что мужчина в декабре 2019 года освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства. Бастрыкин потребовал дать оценку работе органов правопорядка, на которых лежала обязанность по контролю за поведением освобождённого.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео