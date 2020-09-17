Кузнецова предложила ввести пожизненный надзор за педофилами

https://static.news.ru/photo/7ff4d4a0-f8db-11ea-9f5c-fa163e074e61_660.jpg Анна Кузнецова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила установить бессрочный административный надзор за педофилами после их освобождения из мест лишения свободы. Такое заявление она сделала после гибели двух сестёр от рук освободившегося педофила и убийцы в Ярославской области.

Срочно необходимы действенные механизмы по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних. Мы уже не раз говорили, направляли свои предложения о пожизненном административном надзоре над педофилами, о специальном реестре. Гибнут дети, давайте примем эти или иные меры, чтобы защитить детей, — написала в Instagram Кузнецова.

Под постом детский омбудсмен разместила фото и приметы ярославского убийцы с просьбой помочь его поскорее найти.

Как писал NEWS.ru, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об изнасиловании и убийстве сестёр-школьниц в Рыбинске в Главное следственное управление СК России. Ранее сообщалось, что тела двух сестёр 2006 и 2011 годов рождения обнаружила мать девочек. Отмечается, что дети были изнасилованы и зарезаны. Подозрение пало на сожителя матери убитых детей, который сейчас разыскивается полицией.

В СК сообщают, что мужчина в декабре 2019 года освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства. Бастрыкин потребовал дать оценку работе органов правопорядка, на которых лежала обязанность по контролю за поведением освобождённого.