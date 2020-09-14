В Госдуме предложили не брать процентов с Белоруссии

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Россия не должна брать проценты с кредита, который был выдан Белоруссии, так как это союзное государство. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников.

Кредит дают, прежде всего, чтобы заработать. Иногда — чтобы помочь, иногда — чтобы рефинансировать другой кредит. И в данном случае — по всем параметрам: и заработать, и помочь соседу, которому все навязывали свою дружбу и не помогли в итоге — такое решение и было принято. И если кто-то считает, что помогать нужно только тогда, когда всё хорошо, то тогда это будут уже другие проценты, другой риск. Если же говорить с точки зрения братской, то я бы и проценты не брал, — отметил политик в разговоре с НСН.

По его словам, этот кредит явно не увязывался с дополнительными гарантиями его возврата.

14 сентября президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Москва предоставит Минску государственный кредит в $1,5 млрд, а министры финансов обеих стран уже прорабатывают этот вопрос.

Визит в Сочи стал для Лукашенко первой зарубежной поездкой после выборов в республике 9 августа, на которых он одержал шестую победу подряд. Их результаты вызвали массовые протесты, а тысячи людей вышли на улицы. Они считают, что итоги голосования были сфальсифицированы. По данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Как писал NEWS.ru, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что кредит, который РФ предоставит Белоруссии, нельзя трактовать как вмешательство в дела республики.