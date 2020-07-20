В Госдуме поддержали назначение Дегтярёва врио главы Хабаровского края

https://static.news.ru/photo/7fe23636-caa7-11ea-8271-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв, возглавлявший комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, обладает талантом и серьёзной поддержкой, поэтому у него «нет шансов не справиться» с новыми обязанностями, считает член этого же комитета, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищев.

У Михаила Дегтярёва нет шансов не справиться на этом посту, потому что его представил президент, он выдвинут партией ЛДПР, и он идёт в регион, где за его решениями и поступками стоят судьбы сотен тысяч людей, — сообщил РИА Новости Свищев.

Он также добавил, что знает Дегтярёва как молодого, энергичного и талантливого руководителя, который два года назад уже «планировался» на должность руководителя другого региона. По словам Свищева, профессиональные качества Дегтярёва вполне соответствует этому посту, кроме того, у него есть «очень хорошие связи, административный ресурс, поддержка центра, партии».

Как писал NEWS.ru, депутаты городской думы Хабаровска выразили надежду на конструктивный диалог с назначенным врио губернатора Михаилом Дегтярёвым. По словам заммэра Хабаровского края по связям с общественностью и СМИ Дениса Митрофанова, власти надеются, что взаимодействие с Дегтярёвым будет направлено на улучшение города.

20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия и в тот же день предложил Михаилу Дегтярёву возглавить регион. Тот согласился немедленно вылететь в Хабаровск.

Вопрос о новом главе края встал после ареста губернатора Сергея Фургала. Его задержали 9 июля по подозрению в организации убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых 15 лет назад. Сам Фургал, будучи членом ЛДПР, победил кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта на выборах 2018 года.