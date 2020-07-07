В Госдуме ответили главкому ВМС Украины о принадлежности Севастополя

https://static.news.ru/photo/82057d52-c04c-11ea-b6a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова командующего украинским флотом контр-адмирала Алексея Неижпапы о том, что Севастополь является главной базой ВМС Украины.

5 июля Неижпапа предположил, что Москва пойдёт атакой на юг Херсонской области, чтобы попытаться восстановить Северо-Крымский канал на полуострове. Он обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После воссоединения полуострова с Россией подача воды Киевом по каналу была прекращена. Чтобы защититься, Украина в 2021 году на Чёрном и Азовском морях развернёт несколько дивизионов комплексов «Нептун» с крылатыми ракетами Р-360 комплекса «Нептун». Контр-адмирал отметил, что Украина намерена «как можно скорее и грамотно их применять».

Для великих украинских флотоводцев Крым по терминологии военных — это «зона закрытого доступа». Их не желают здесь видеть как туристов, и уж, разумеется, никто не позволит ставить на российской территории украинские флаги. Так что, я бы сказал, главком ВМС Украины публично простился с полуостровом, как до этого ранее сделал президент Украины Владимир Зеленский, объявив Одессу военно-морской столицей, — подчеркнул политик.

Бальбек также оценил заявление украинского контр-адмирала о том, что «благодаря поставке американских катеров Mark VI Украина сможет ограничить свободу действий России в Азовском море».

Планов, конечно, громадье: 16 катеров — сейчас, наверное, они ожидают, что у российского флота поджилки затрясутся от страха. Но что такое катер на Азовском море, даже с ракетными комплексами на борту? Маневрирующая, быстроходная, современная — мишень. Так что не стоит тешить себе душу и врать народу о тотальном превосходстве в Азовской акватории, — отметил российский депутат.

По его словам, Украина не сможет противостоять России, даже если американцы поставят им 116 катеров, сообщает РИА Новости.

Крым стал частью России в 2014 году после референдума, в ходе которого 96,77% местного населения высказалось за воссоединение с РФ.

«Нептун» предназначен для поражения боевых кораблей, береговых радиоконтрастных целей в простых и сложных метеоусловиях в любое время суток и года, в том числе при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника. 17 июня военные провели успешные испытания комплекса. При этом впервые тесты проходили с использованием боевого заряда. Власти Украины ранее заявляли, что Крымский мост за несколько минут может быть уничтожен таким оружием.

Член комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич усомнился, что хотя бы один рабочий экземпляр «Нептуна» вообще существует. Ранее первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, отвечая на заявление украинского командующего, отметил, что для Киева «всё закончится печально», если он решится на военную конфронтацию с РФ.

В Кремле также отреагировали на высказывание Неижпапы. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сообщения о планах России начать военную операцию на юге Украины являются глупостью и «нагнетанием антироссийской истерии», писал NEWS.ru.