В Госдуме оценили подлинность перехваченной Минском записи о Навальном

https://static.news.ru/photo/456ccc36-ef51-11ea-ac16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запись переговоров Варшавы и Берлина, которую перехватили белорусские спецслужбы, производит впечатление достоверной, однако её всё равно необходимо проверить на подлинность. Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Конечно, надо её проверить на подлинность. Но это дело уже специальных служб и лабораторий. Но на меня она произвела впечатление как достаточно достоверная, тем более что она была обнародована не нашим государством и не нашими спецслужбами... Думаю, что она подлинная, — сообщил он в беседе с РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину, что белорусскими спецслужбами был якобы перехвачен разговор неких лиц из Берлина и Варшавы. Из этого разговора следует вывод, что заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель про отравление Навального является фальсификацией.

4 сентября запись переговоров двух чиновников из Польши и Германии обнародовали в прямом эфире на одном из белорусских телеканалов. Названный представителем ФРГ на ней говорит, что подтверждение «отравления» не так важно. По его словам, в условиях войны хороши любые методы. В свою очередь, представитель Варшавы, говоря о ситуации в Белоруссии, называет Лукашенко «крепким орешком», а силовиков — профессиональными и организованными.

Ранее военные токсикологи в Германии установили, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Правительство ФРГ пообещало проинформировать посла РФ о результатах расследования. По последним данным, в Кремль не поступала информация о том, что российский политик был отравлен «Новичком».

Как писал NEWS.ru, Меркель заявила, что Навальный, проходящий лечение в берлинской больнице, стал жертвой нападения, осуществлённого с применением вещества из группы «Новичок». Москва должна ответить на вопросы о произошедшем.