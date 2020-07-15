В Госдуме назвали объекты в Турции, которые надо вернуть России

https://static.news.ru/photo/acffbed2-c6fa-11ea-a5f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Giancarlo Giuliani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен рассмотреть вопрос о передаче России ряда религиозных объектов на территории своей страны.

По словам главы думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, к ним относятся не только храмы, но и подворья, паломнические центры и гостиницы, построенные русскими и принадлежавшие дореволюционной России.

Гаврилов в интервью «Парламентской газете» уточнил , что можно говорить минимум о семи храмах, принадлежавших РПЦ. В настоящее время ситуация созрела для того, чтобы решить вопрос, считает депутат.

Это касается не только Стамбула, но и таких популярных у наших туристов и паломников мест, как, например, Анталия, город Мира в Ликии, где проповедовал и погребён один из величайших святых Николай Мирликийский Чудотворец, — сказал Гаврилов.

Он отметил, что в названных им провинциях Турции светские власти якобы «готовы предоставить нашей стороне такие возможности». Это поможет создать благоприятные условия «для российских гостей и инвесторов». Гаврилов уверен, что для запуска процесса хватит «доброй воли» Эрдогана. Такое его решение «было бы мудрым», указал депутат.

Сейчас, после смены статуса Святой Софии, шаг по передаче христианских объектов России наиболее логичен для турецкого лидера. Да и право собственности в исламе является священным, — отметил Гаврилов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу осудил критику в адрес Анкары в связи с решением о смене статуса собора Святой Софии. По его словам, попытки ущемления суверенитета Турции недопустимы. Глава турецкого МИД также заверил, что собор будет сохранён как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.