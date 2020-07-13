В Анкаре ответили на критику по поводу смены статуса Софийского собора

https://static.news.ru/photo/22fa31fc-c4f9-11ea-919f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу осудил критику в адрес Анкары в связи с решением о смене статуса собора Святой Софии.

Попытки ущемления суверенитета Турции недопустимы, — цитирует его заявление агентство Anadolu.

Глава турецкого МИД также заверил, что собор будет сохранён как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Замглавы российского внешнеполитического ведомства Александр Глушко, в свою очередь, выразил надежду на то, что Анкара полностью выполнит связанные с этим обязательства.

Очень хотелось бы надеяться, что все обязательства, связанные с этим статусом храма, управления им, сохранностью и доступностью, будут выполнены в полном объёме, — сказал он «Интерфаксу».

Дипломат отметил, что храм является одним из немногих сохранившихся «символов современного мира с историей, уходящей вглубь веков, и влиянием, которое они оказали на эволюцию человечества». Он является всеобщим достоянием и требует бережного отношения.

Президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора Святой Софии 10 июля. Он предусматривает передачу храма в собственность Управления по религиозным делам Турции, вследствие чего он будет открыт как действующая мечеть.

Как ранее писал NEWS.ru, Эрдоган заявил, что государства, критикующие превращение Святой Софии в мечеть, не могут повлиять на ситуацию. Он подчеркнул, что решение о смене статуса собора можно назвать суверенным правом.

В Германии действия Анкары назвали «провокацией общей европейской культуры». Депутат немецкого бундестага Флориан Хан (Florian Hahn) от партии ХДС/ХСС (Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы) призвал отказать Турции во вступлении в Евросоюз.