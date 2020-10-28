В Facebook заявили о блокировке более ста сетей аккаунтов из РФ и Китая

https://static.news.ru/photo/7c54680a-1957-11eb-b5be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Morin via imago-images.de/Global Look press

Программисты Facebook с 2016 года заблокировали работу более ста сетей аккаунтов из России, КНР и Ирана, деятельность которых показалась руководству соцсети подозрительной. Об этом заявил глава компании Марк Цукерберг во время слушаний в комитете по торговле, науке и транспорту Сената Конгресса США.

С 2016 года Facebook вложил значительные инвестиции в то, чтобы останавливать иностранное вмешательство. Мы наняли более 35 тыс. человек, которые работают над обеспечением безопасности. Мы нарушили работу более сотни сетей из России, Ирана и Китая, а также из других стран. Они вводили в заблуждение людей относительно того, кто они такие и что они делают, — приводит ТАСС слова Цукерберга.

Он подчеркнул, что эти действия направлены на защиту от вмешательства извне выборов, которые в эти дни проходят в Соединённых Штатах.

Как писал ранее NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на обвинения российских спецслужб в хакерских атаках на избирательный штаб Дональда Трампа. По словам Пескова, российская сторона с сожалением наблюдает тенденцию, когда её обвиняют «уже во всём и вся».