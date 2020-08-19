В Евросоюзе считают, что у Лукашенко нет демократической легитимности

https://static.news.ru/photo/d9ed9db6-e21a-11ea-994c-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Белорусскому президенту Александру Лукашенко не хватает демократической легитимности, поскольку Европейский союз не признал результаты президентских выборов. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Дипломат подчеркнул, что европейский блок намерен «выразить осуждение и неприятие» режиму действующего президента Белоруссии, сообщает Reuters.

19 августа главы государств и правительств 27 стран ЕС собрались на экстренный саммит из-за ситуации в Белоруссии. Мероприятие было созвано по инициативе Польши и Литвы, оно проходит в видеоформате. Ожидается, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель сделают заявления по итогам встречи.

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала лидеров стран Европы не признавать результаты президентских выборов в республике. Она считает, что голосование было сфальсифицированным. В новом видео Тихановская на английском языке обратилась к лидерам ЕС.

По мнению политолога Владимира Можегова, женщина использует «эффект нагнетания». Специалист подчеркнул, что истерика вокруг событий в Белоруссии в ближайшее время сойдёт на нет. Тихановскую нельзя серьёзно воспринимать, поскольку она не может связать и двух слов, отметил эксперт.

Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко считает, что программа оппозиции толкает Белоруссию к столкновению с Россией. Политик раскритиковал координационный совет, в который вошли противники действующей власти.