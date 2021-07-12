В «Единой России» сообщили о возможном отказе Лаврова и Шойгу от мандатов

В «Единой России» проходят консультации по поводу возможного отказа глав МИД России Сергея Лаврова и Минобороны Сергея Шойгу от депутатских мандатов. Об этом РИА Новости сообщил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов. Как известно, оба министра являются лидерами предвыборного списка «Единой России».

Идут консультации, — заявил Перминов, отвечая на вопросы.

Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией, уведомили ли Лавров и Шойгу о принятом решении главу государства. По его словам, в любом случае они самостоятельно примут решение и сообщат об этом.

В «Единой России» ранее рассказали, что занятостью на основной работе объясняется отсутствие в штабе «Единой России» в ночь после выборов в Госдуму министра иностранных дел Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу. Их не было в штабе, где прошла видеоконференция пятёрки лидеров списка партии с общественниками и региональными отделениями. В мероприятии приняли участие уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова, руководитель «Сириуса» Елена Шмелёва и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.