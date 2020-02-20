Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в ряды Партии Роста. Он стал членом регионального Санкт-Петербургского отделения партии. Музыкант, в песнях и видеоклипах которого проскальзывает жёсткая общественная и политическая сатира, пообещал своим вновь обретённым однопартийцам, что с ним «будет явно веселее». При этом он пока не решил, будет ли он баллотироваться от партии на выборах в российский парламент. По мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, хотя Сергей Шнуров фигура яркая и узнаваемая, но большой электоральной выгоды для Партии Роста это не принесёт.

Казалось бы, рутинная встреча глав региональных отделений Партии Роста в Санкт-Петербурге в один момент превратилась в чуть ли не главное политическое событие дня. На заседание вместе с лидером партии Борисом Титовым неожиданно заявился известный петербургский музыкант Сергей Шнуров. Это заметили в нескольких популярных телеграмм-каналах, а уже позднее было объявлено, что лидер скандальной группировки «Ленинград» официально стал членом Санкт-Петербургского регионального отделения Партии Роста.

Как рассказал NEWS.ru председатель отделения Павел Швец, за музыканта проголосовали единогласно.

Сергей Шнуров очень известная медийная фигура, и своим этим ресурсом он очень многое может дать партии в публичном поле. Партия Роста сегодня дала чёткий сигнал, что мы идём на выборы и начали активную избирательную кампанию. Павел Швец председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Партии Роста председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Партии Роста

Сам Шнуров как всегда иронично отреагировал на свой новый статус.

С моей биографией вы знакомы. Я думаю, я вам пригожусь, внесу яркие краски в работу, — сказал он, получая партбилет из рук члена федерального политсовета Партии Роста Оксаны Дмитриевой.

Уже позже Шнуров в своей традиционной манере прокомментировал и свои электоральные амбиции. По его словам, «в планах пока такое, ну может, и есть, а, может быть, и нет».

По мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, Сергей Шнуров — яркая фигура, но насколько он поможет партии на предстоящих выборах в Госдуму большой вопрос. В сентябре 2016 года «Партия Роста» набрала всего лишь 1,29% голосов избирателей. Сам Борис Титов тогда отметил, что результат «не самый высокий», но напомнил, что это была первая кампания для обновленной структуры.

Сергей Шнуров, несомненно, яркая фигура с высоким уровнем узнаваемости и в том числе с общественным имиджем. Но многое в этой истории будет зависеть от того, насколько адекватно будет осуществлено его вхождение в политику. Думаю, ближайшие месяц-два будут решающими и будет понятно, насколько успешен этот проект. Евгений Минченко президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»

Президент Российской Ассоциации политических консультантов Алексей Куртов считает, что для Партии Роста это не очень сильный электоральный ход.

Да, некоторое время этот информационный повод будет на виду, но потом все же сойдёт на убыль. Аудитория Шнурова, как музыканта, очень специфическая. На мой взгляд, в ней трудно определить ядро, полезное для накопления сторонников Партией Роста. Очень сложно найти для них политическую мотивацию. Шнуров может дать какой-то заметный прирост, только если перейдёт к открытой политической повестке, связанной с противопоставлением себя режиму. Тогда да, «офисные и кухонные» шептуны могут пойти за своим кумиром. Алексей Куртов президент Российской ассоциации политических консультантов президент Российской ассоциации политических консультантов

Пока партией руководит бизнес-омбудсмен Борис Титов её электоральные перспективы не блестящие, считает руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв.

Можно, конечно, и Шнура уговорить выступить электоральным паровозом, но тогда партии надо действительно стать повеселей, покуражней. Но, боюсь его огорчить — мне ещё перед прошлыми думскими выборами довелось пообщаться с Борисом Титовым на тему его партии. Партийный строитель из него никакой. Константин Калачёв руководитель Политической экспертной группы руководитель Политической экспертной группы

В качестве аналогии политолог привёл пример экологического движения «Кедр», в чьи списки вошёл самый популярный на то время телеведущий Леонид Якубович, однако ни партии, ни ведущему легендарного шоу «Поле чудес» это не помогло. Сергей Шнуров не первый шоумен, которого Партии Роста привлекает к работе. В ноябре 2018 года актёр и предприниматель Николай Фоменко был избран председателем московского городского отделения партии.