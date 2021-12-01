Уральский «флешбэк»: Ройзман готов вернуться в большую политику

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман намерен попытаться возглавить Свердловскую область, рассказал NEWS.ru источник в окружении политика. По словам собеседника, планы экс-главы уральской столицы могут дойти и до выборов президента в 2024 году. Политологи сомневаются, что Ройзман способен вернуться в «большую игру» и снова занять значимый пост в регионе, несмотря на высокий рейтинг. Однако не исключено, что на федеральном уровне продвигаемая им повестка в итоге окажется более востребованной.

Снова за старое

В 2013 году Евгений Ройзман обошёл единоросса и выиграл выборы мэра Екатеринбурга, получив 33,3% голосов. До этого, в 2003–2007 годах, он был депутатом Госдумы. После руководства городом он не занимал высоких политических постов. Однако, как удалось выяснить NEWS.ru, Ройзман намерен выйти из тени.

По словам собеседника в окружении политика, экс-мэр собирается выдвинуться на губернаторские выборы в 2022 году от одной из парламентских политических партий. По его словам, многое в такой ситуации зависит от позиции администрации президента, но и там могут одобрить возвращение Ройзмана, потому что во время руководства Екатеринбургом «он показал себя как системный игрок, который умеет договариваться».

Источник отметил, что самое сложное для политика — найти думскую парию, которая согласится выдвинуть его. При этом сам Ройзман, по словам собеседника, готов идти на выборы от любой оппозиционной партии, так как «он всё-таки здравомыслящий человек».

Грамотный подход — назначение не какого-то оппозиционера, а человека, который на посту мэра всё-таки проявил себя как разумный, с ним можно было договариваться. Кроме того, он отработал в Госдуме, — отметил источник.

Другой вариант возвращения Ройзмана в большую политику — его участие в президентской кампании в 2024 году. Для этого также потребуется одобрение администрации президента. Как предположил собеседник, если в АП захотят дополнительно придать выборам легитимности и конкурентности, Ройзман сможет выдвинуть свою кандидатуру.

Сам экс-глава Екатеринбурга не ответил на звонки NEWS.ru. Среди партий, которые могут выдвинуть его на губернаторские выборы, опрошенные NEWS.ru эксперты называют «Яблоко» и «Новых людей», однако источник NEWS.ru в партии Алексея Нечаева сказал, что Ройзмана считают «хорошим мужиком», однако цели организации и политика пока слишком разнятся, чтобы допускать его выдвижение.

Ройзман уже пытался стать губернатором родного региона в 2017 году. Тогда он выдвигался от «Яблока». Однако ему пришлось проходить муниципальный фильтр: собрать 126 подписей депутатов, большинство из которых — единороссы. Ройзман собрал 39 подписей, а потом снял свою кандидатуру.

В 2019 году он пообещал баллотироваться на думских выборах 2021 года и даже был уверен, что имеет шансы на успех. Однако уже в год выборов он объяснил, что не будет участвовать в них — для регистрации требовалось собрать и заверить не меньше 20 тысяч подписей, что потребовало бы потратить не меньше 21 млн рублей.

Ты вкладываешь море энергии, поднимаешь всех своих сторонников, собираешь деньги только для того, чтобы убедиться, что подписи собрать невозможно. Меня не интересует никакая движуха, я человек взрослый. Я могу работать только на результат. Но ты на старте понимаешь, что нет технической возможности добиться результата, — объяснял политик.

Тогда Ройзман пообещал, что останется в политическом поле.

Евгений Ройзман Донат Сорокин/ТАСС

Своих хватает

Советник мэра Екатеринбурга, политтехнолог Александр Пирогов считает, что политическое будущее Ройзмана «достаточно печально». Он сказал NEWS.ru, что это «сложный персонаж со сложным бэкграундом» и от этого бэкграунда невозможно отойти.

Несмотря на то что он остаётся самым рейтинговым политиком Екатеринбурга, как мне видится, его политическое будущее если не закончено, то весьма туманно. Поскольку правила игры сегодня очень просты и нет места тем вольностям, которые он себе позволяет, и тому бэкграунду, который он себе наработал. Некуда приложить свои усилия, — подчеркнул он.

Эксперт обратил внимание, что партии, которые рискнут выдвинуть Ройзмана, столкнутся с непозволительным для себя риском «впасть в немилость и получить „а-та-та“ от большой администрации». Кроме того, кампания такого политика потребует значительных финансовых, организационных и административных ресурсов, которых у экс-мэра просто нет.

Политический ландшафт Свердловской области сегодня очень монолитен, и над всей этой красотой единственный политический субъект — губернатор Евгений Куйвашев. Он совершенно спокойно, если получит одобрение Москвы, выдвинется и выиграет выборы. В этом плане Ройзман, даже если получит согласование, у него шансов нет, — добавил он.

Бывший глава уральского отделения Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), политолог Анатолий Гагарин, в свою очередь, назвал Ройзмана «битой картой». По его мнению, политик недоговороспособный, поэтому на него не будут делать ставку, и теперь «его удел — общественная деятельность».

Политолог Александр Пожалов назвал «такого рода утечки» элементами торга и «переговорным жестом» Ройзмана. По его словам, политику трудно найти партию, готовую выдвинуть его на выборы, а также пройти муниципальный фильтр, «который позволяет политтехнологам администрации президента и губернаторскому штабу полностью контролировать состав зарегистрированных кандидатов».

Среди партий, по его мнению, экс-глава Екатеринбурга может выбрать только «Яблоко» или «Новых людей». Однако у первой сейчас стратегия выдвигать политиков, связанных с организацией, а вторая «не будет выдвигать фигуры уровня Ройзмана без согласования с Кремлём».

Возможно, это с его стороны переговорный жест в адрес администрации губернатора, может, это сигнал о намерении вернуться в публичную политику. Фактом является то, что он пропустил все последние избирательные кампании, в том числе кампанию в Госдуму, — подчеркнул он.

Кроме того, по словам политолога, появление подобной информации может быть выгодно в том числе политтехнологам от власти, которые таким образом продвигают тезис о существовании потенциальной угрозы, а значит, о необходимости их услуг. Пожалов также отметил, что Ройзман может лишиться возможности избираться и по «экстремистскому фильтру» за поддержку Алексея Навального.

Эксперт предположил, что перспективы Ройзмана на федеральных выборах могут быть выше, чем на местных. Он считает, что экс-мэру Екатеринбурга следует двигаться в федеральную политику, где может быть больше желающих голосовать за продвигаемую им повестку.