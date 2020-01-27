Лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок захотел от России часть Алмазного фонда. По его словам, Незалежная должна последовать примеру Польши и получить свою компенсацию за «оккупацию в прошлом веке».
Московия должна нам как никому, — написал Тягнибок в своём Telegram-канале.
Политик отметил, что Украине по праву принадлежит часть золотовалютных запасов СССР. Кроме того, он считает, что Москва должна компенсировать Киеву те деньги, которые у украинцев «украли» в Сбербанке. Националист напомнил, что Россия должна украинцам не только «за раскулачивание и коллективизацию», но и за «уничтоженный Донбасс» и захваченный Крым,
Ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук предположил развитие взаимоотношений между Киевом, Донбассом и Крымом. По мнению политика, Донбасс сможет вернуться под контроль государства самостоятельно. Во взаимоотношениях с Крымом Украине нужен другой подход, писал NEWS.ru.
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