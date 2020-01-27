https://static.news.ru/photo/01a89930-410f-11ea-9388-fa163e074e61_660.jpg Фото: gokhran.ru

Лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок захотел от России часть Алмазного фонда. По его словам, Незалежная должна последовать примеру Польши и получить свою компенсацию за «оккупацию в прошлом веке».

Московия должна нам как никому, — написал Тягнибок в своём Telegram-канале.

Политик отметил, что Украине по праву принадлежит часть золотовалютных запасов СССР. Кроме того, он считает, что Москва должна компенсировать Киеву те деньги, которые у украинцев «украли» в Сбербанке. Националист напомнил, что Россия должна украинцам не только «за раскулачивание и коллективизацию», но и за «уничтоженный Донбасс» и захваченный Крым, передаёт РИА Новости.

Ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук предположил развитие взаимоотношений между Киевом, Донбассом и Крымом. По мнению политика, Донбасс сможет вернуться под контроль государства самостоятельно. Во взаимоотношениях с Крымом Украине нужен другой подход, писал NEWS.ru.