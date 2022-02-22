«Украинцы и русские не хотят войны»: Поклонская о признании ЛНР и ДНР

Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская в разговоре с NEWS.ru заявила, что «украинцы и русские не хотят войны», а соответствующие настроения в обществе объяснила «информационной пропагандой». Спикер подчеркнула, комментируя признание Москвой ЛНР и ДНР, что «все происходящие события приведут к миру».

Я хочу верить, что все наши действия приведут к миру, добру и всему хорошему. Люди, проживающие в Донбассе, на Украине, в России — никто не хочет никакой войны, и её между нами быть не может. Я получаю очень много сообщений от жителей Украины про то, что никто не нападает, все хотят мира, все поддерживают и жителей Донбасса. <...> Мы один народ, и мне украинцы и русские помогли собрать гуманитарную помощь, и я привезла её жителям Донбасса. Потому что и те и другие поддерживают обычных людей, простых людей. Это очень важно, простите меня за эмоциональность, — рассказала Поклонская.

Собеседница уточнила, что «с друзьями» она собрала продукты питания, тёплые одеяла и вещи первой необходимости для жителей ЛНР и ДНР, «вынужденно оставивших дома» в Донбассе, имея в виду, судя по всему, беженцев на территории РФ.

Смогут ли они вернуться в свои дома? Насколько мне известно, сейчас там (в ЛНР и ДНР. — NEWS.ru) очень много мародёров — разгуливают по квартирам, грабят дома. Хотелось бы сейчас изменений внутри ДНР и ЛНР, потому что с законом и порядком проблемы. Было очень много жалоб от жителей по поводу соблюдения законов и равной ответственности перед законом независимо от должности, кумоства и сватовства. Мне бы хотелось, чтобы решение нашего президента Владимира Путина оказало на это влияние, на закон, — подытожила Поклонская.

Президент России Владимир Путин накануне попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Российский лидер решил незамедлительно признать суверенитет республик в связи с обострением ситуации на границе.

Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей республик на территорию России в связи с угрозой боевых действий.

Ранее парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией. В ходе чрезвычайного пленарного заседания парламента ДНР все 87 присутствующих депутатов проголосовали за принятие соответствующего решения. За ратификацию документа также проголосовали все присутствующие в зале 46 депутатов ЛНР.