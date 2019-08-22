https://static.news.ru/photo/79b087c6-c4be-11e9-bfbf-fa163e074e61_660.jpg Александр Баранов (слева) Фото: РИА Новости

Удерживаемых на Украине российских граждан готовят к обмену на украинских политзаключённых, арестованных в России. Речь в частности идёт о россиянах Максиме Одинцове и Александре Баранове.

Об обмене агентству «Интерфакс-Украина» рассказал их адвокат Валентин Рыбин. Точное число освобождаемых он не назвал, так же как и сроки.

Очень скоро все узнаем, — сказал он.

Ранее об обмене сообщал ТАСС. Помимо указанных двух россиян называлось и имя третьего — Евгений Мефедов.

Известно, что Александра Баранова и Максима Одинцова на Украине осудили за госизмену. Они проходили военную службу в Крыму и во время событий 2014 года перешли на сторону России.

О том, на кого их собираются обменивать, также не сообщается. Однако известно, что 21 августа пятерых граждан Украины, осужденных в РФ за различные преступления, доставили в СИЗО «Лефортово». Предположительно, чтобы выдать на родину для отбывания наказания, писал «Интерфакс».

По данным центра «Мемориал», 20 августа в «Лефортово» приняли передачи для Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. По мнению правозащитников, это свидетельство того, что все указанные лица содержатся в учреждении.

16 июля внешнеполитические советники глав государств стран «нормандского формата» — Украины, России, Германии и Франции — договорились об обмене удерживаемыми лицами. Это должно произойти в течение месяца, сообщил замглавы администрации украинского президента Вадим Пристайко. По его словам, рассматривались форматы «10 на 10» и «15 на 15».

Последний крупный обмен пленными в Донбассе состоялся в декабре 2017 года. Тогда Украина получила 73 человека и отдала 233.

Ранее, как писал News.ru, омбудсмены России и Украины наметили дорожную карту взаимодействия по возвращению граждан, удерживаемых на территориях двух стран. Договорённости удалось достичь по итогам консультаций в Москве.