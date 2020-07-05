Наш суд, как известно, самый гуманный суд в мире. Вот и группа деятелей от искусства, щедро потратившая государственный грант на сотни миллионов рублей, хоть и была признана сообществом расхитителей, но на шконках своё место не заняла и отделалась условными сроками при немалом штрафе. Свобода, как ещё говорил Дмитрий Медведев, лучше, чем несвобода. Но группу товарищей во главе с режиссёром Кириллом Серебренниковым обязали вернуть в казну 129 млн рублей, которые они, по расчётам признанной судом экспертизы, потратили на рост собственного благосостояния.
Понятно, что адвокаты надеются на апелляции и на то, что «карательное правосудие» удовлетворится самим фактом «неправосудного приговора» и скостит долг. А то и отменит. А может, наше гуманное государство выделит подельникам очередной грант, из которого с ним, кровожадным, и рассчитаются большие творцы.
Между тем Серебренников уже заявил, что средств для покрытия штрафа у него нет. Это и понятно. Квартира в столице на «Золотой миле» и апартаменты в Берлине, естественно, в расчёт приниматься не могут, поскольку являют собой неприкасаемый, хрупкий мир художника, которого обидеть может каждый. Но сам факт штрафа и запрограммированные жалобы служителей и администраторов Мельпомены на страшную нужду могут дать повод идейным противникам правящего режима проявить добрую волю и попробовать собрать необходимую сумму через Интернет по принципу краудфандинга.
И тут возникает интересная коллизия, попросту говоря, проверка на вшивость. С одной стороны, такая акция, тем более растянутая во времени, даёт возможность и дальше разыгрывать карту преследования художников, которые со своим новаторством и чувством неискоренимой независимости не вписываются в нынешнюю удушливую атмосферу застоя. В конце концов, все же помнят историю со штрафом, наложенным на оппозиционный, известный в узких кругах еженедельник The New Times. Тогда за нарушение КоАП РФ суд присудил выплатить 22 млн рублей. По оппозиции бросили клич, и за несколько дней на счёт редактора издания Евгении Альбац поступило аж 25 млн рублей.
К слову, тогда редакции дерзко намекнули на то, что три лишних миллиона можно было бы передать на другое благое дело. Но ответа, как кажется, так и не последовало. Была, правда, одна загвоздка. Сами «ньютаймщики» утверждали, что деньги им собирали с миру по копейке. Однако «хвосты» переводов тянулись в основном за границу к счетам новых эмигрантов типа бывшего торговца телефонами, а ныне лондонского виноторговца Евгения Чичваркина.
Как идейные противники правящего режима поступят на этот раз, учитывая, что ныне всё заграничное спонсорство под жёстким контролем? Конечно, у зарубежных теневиков велик соблазн опять вставить шпильку режиму. Но, во-первых, и сумма немалая. И к тому же деловые эмигранты где-то в глубине своих заблудших душ понимают, что многое в художественной деятельности Серебренникова, Алексея Малобродского и Юрия Итина нечисто. Уж им-то не знать, как пилятся бюджеты, не возвращаются кредиты госбанкам. Из воздуха появляются и заграничная недвижимость, и офшорные счета. А потому денег может быть вдвойне жалко даже ради «унижения режима».
Так что эпопея со штрафами только разворачивается. Похоже, она вскроет много интересного из того, что обычно скрыто за разными занавесами.
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