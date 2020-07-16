Трутнев назвал ошибку властей в Хабаровском крае

https://static.news.ru/photo/26f5bbb6-c7f9-11ea-acf9-fa163e074e61_660.jpg Юрий Трутнев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кризис в Хабаровском крае вызван усталостью людей от предыдущего губернатора, представителя «Единой России» Вячеслава Шпорта. Такое мнение высказал вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В процессе длительном, не связанном с этими событиями, потому что последние события полностью лежат в компетенции правоохранительных органов <...>. Я вижу одну значительную ошибку: мы недооценили степень усталости населения Хабаровского края от Шпорта, — цитирует Трутнева РИА Новости.

При этом Трутнев признал, что Шпорт является достаточно «сильным организатором». Несмотря на его личные качества, граждане от него устали. Именно поэтому, считает политик, он и проиграл выборы Сергею Фургалу.

Власти, по его мнению, «должны были раньше понять, что Вячеслав Иванович не должен был выходить на эти выборы».

Наверное, это можно оценивать как ошибку, всё остальное, мне кажется, все работы по поддержке Хабаровского края, Дальнего Востока <...> организованы правительством достаточно интенсивно, — подытожил Трутнев.

Фургал стал губернатором по итогам выборов 2018 года. В втором туре за него проголосовали почти 70% избирателей.

Фургала задержали 9 июля. Его подозревают в организации убийства ряда предпринимателей, а также в организации покушения на убийство. По данным СК РФ, преступления были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Тогда Фургал занимался бизнесом. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным он себя не признаёт.

После задержания губернатора на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых людей. Акции протеста проходят в городе уже почти неделю. По данным СМИ, в самой массовой из них 11 июля приняли участие около 30 тысяч человек. В МВД заявили, что число митингующих составило от 10 до 12 тысяч человек, писал NEWS.ru.