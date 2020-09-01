Тихановская высказалась по вопросу принадлежности Крыма

https://static.news.ru/photo/bd4729ba-ec6b-11ea-944f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская проговорила свою позицию по статусу Крыма в интервью латвийскому изданию LRT. Она напомнила, что ранее уже высказывалась на этот счёт.

Крым «de jure» украинский, а «de facto» — российский. Существуют международные законы, Крым отошёл другому государству в противоречие этим законам, — считает Тихановская.

Она также подчеркнула, что внутри Белоруссии нет консенсуса на этот счёт.

Ситуация с Крымом очень сложная, и у белорусов разные взгляды на этот вопрос, и мы бы не хотели, чтобы этот вопрос как-то разъединил нас, — подчеркнула она.

Крым был присоединён к России на фоне революции на Украине конца 2013-го начала 2014 года. На полуострове прошёл плебисцит по этому поводу. Мировое сообщество его не признало, заявив о нарушении международного права, и рассматривает регион как часть Украины. Принадлежность полуострова России официально не признаёт и президент Белоруссии Александра Лукашенко.

Тихановская была вынуждена уехать из Белоруссии несколько недель назад по окончании президентских выборов. Её принял Вильнюс. МИД Литвы не скрывает, что оказывает помощь белорусскому политику в установлении контактов с европейскими властями.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в работе Литвы с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской «не сильно проявляется уважение к суверенитету республики», писал NEWS.ru.