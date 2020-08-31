Тест на легитимность: ЦИК проверила систему онлайн-голосования

Центризбирком впервые протестировал систему дистанционного электронного голосования, которая будет использоваться на выборах в Государственную думу в Ярославской и Курской областях в сентябре этого года. В Минкомсвязи уверены, что представленные технологии максимально обеспечат информационную безопасность при таком волеизъявлении граждан. При этом глава ЦИК Элла Памфилова признала, что пока эта система не готова к работе в общероссийском масштабе. По мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, при всём удобстве и безопасности для избирателей процедура дистанционного электронного голосования пока вызывает много вопросов и споров, особенно в части легитимности результатов выборов.

Тестирование системы онлайн-голосования прошло без сбоев и в нём приняли участие более 3,5 тысячи человек. В целом же, как сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев, комиссия уже получила свыше 96 тысяч заявлений от граждан о желании проголосовать с помощью цифровых избирательных участков и системы дистанционного электронного голосования.

В свою очередь министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заверил участников эксперимента, что технологии, на которых построена система электронного голосования на довыборах в Госдуму в сентябре, обеспечат безопасность и анонимность для пользователей.

Мы уверены, что с точки зрения информационной безопасности, анонимизации пользователей мы всем необходимым требованиям соответствуем. Сейчас у нас уровень технической готовности очень высокий. Но если мы найдём что-то, что можно улучшить, у нас есть время, чтобы это сделать, — заверил чиновник.

Глава ЦИК Элла Памфилова также отметила, что применение новых технологий позволит значительно сократить расходы на подготовку к выборам. Вместе с тем она признала, что пока система дистанционного электронного голосования всё ещё не готова к работе в общероссийском масштабе. По её словам, гражданам необходимо на понятном языке объяснить работу этой технологии.

Сколько угодно специалисты могут на своём птичьем языке говорить, что всё для нас ясно, но если мы не переведём это на публичный язык, то действительно будут те проблемы, с которыми мы будем сталкиваться дальше, — констатировала руководитель Центризбиркома.

Эксперты же, признавая удобность и безопасность предложенной системы голосования, в разговоре с NEWS.ru отмечали, что пока эта процедура вызывает больше вопросов и споров.

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Так, по словам президента Российской ассоциации политических консультантов Алексея Куртова, основные минусы такого голосования заключаются в сложной верификации его результатов, отсутствии наблюдения, неравномерности распространения и доступности интернет-обеспечения.

Россия не готова перейти полностью к дистанционному голосованию по нескольким основным причинам. По психологическим соображениям — очень сложно быстро изменить представление граждан о способе выборов в масштабах целой огромной страны. По техническим — неравномерность интернет-покрытия и отсутствие у всех граждан необходимых технологических устройств. По политическим — очень много пока вызывает вопросов и споров сама процедура и её валидность, особенно в оппозиционных кругах. Алексей Куртов президент Российской ассоциации политических консультантов президент Российской ассоциации политических консультантов

Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов в беседе с NEWS.ru отметил, что основные риски при внедрении электронного голосования в масштабах всей страны прежде всего связаны с неготовностью к нему значительной части населения.

Должны сформироваться готовность и привычка. Кроме того, не все регионы в равной степени готовы к реализации проекта в организационном и технологическом смысле. «Постепенный» подход вполне адекватен, за него и выступает Центризбирком. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

Исполнительный директор центра «Группа 32» Роман Коломойцев уверен, что несомненным плюсом онлайн-голосования стало его удобство. Всё остальное эксперт отнёс к минусам.

Самое главное — это абсолютная неизвестность технических параметров системы, которая применяется при таком голосовании, как для большинства экспертов и кандидатов, так и для избирателей. Непонятным остаётся, как будут вестись наблюдения, как можно будет провести пересчёт голосов, например, по решению суда, и вообще, возможно ли это? Неснятых вопросов остаётся очень много, и неполучение ответов на эти вопросы, по сути, ставит под угрозу легитимность голосования таким способом. Роман Коломойцев исполнительный директор центра «Группа 32» исполнительный директор центра «Группа 32»

Эксперт с сожалением констатировал, что пока есть лишь заявления о безопасности системы, а доказательств нет. Также, по мнению Коломойцева, непонятно, зачем такая спешка с введением дистанционного голосования, которое начали разворачивать, когда уже началась избирательная кампания.

На все вопросы слышен только один ответный аргумент — это удобство для избирателя. Но им нельзя прикрывать нелегитимное голосование, — подчеркнул он, отметив, что в голосовании самое главное не удобство, а легитимность результатов.

В любом случае, по данным ЦИК, заявления на участие в дистанционном голосовании в сентябре подали более 15 тысяч человек. С учётом того, что такая возможность пока есть только у жителей Курской и Ярославской областей, новую технологию всё же можно назвать востребованной.