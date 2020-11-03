Так Соловей перепоёт Навального

Поздним вечером 2-го ноября отставной преподаватель МГИМО Валерий Соловей, начинавший свою медийную карьеру в амплуа вроде даже русского националиста, а потом решивший перекраситься в либерального пророка, подтвердил, что отечественная политика без него неполная. Нет, он, будучи желанным гостем всех либеральных СМИ, включая и официальных иностранных агентов, уже заявлял, что решил перейти из околополитических заклинателей режима в политики. Но на этот раз он не просто сообщил о создании широкого либерального Движения Перемен, но и явно обозначил свои — не поверите — президентские амбиции. А пока его движение намерено приучит «запуганное» российское общество к безопасным формам протеста — прогулкам, «кормлению голубей».

Человек он, без сомнения, разумный. К тому же специалист в сфере пиара и общественных коммуникаций. А потому прекрасно понимает, что информационный залп должен быть мощным. Нельзя размениваться по мелочам. В частности, в прошлом сентябре, выступая на одном либеральном столичном радио, он поведал, что спецслужбы по поручению российских властей уже составили, как говорили ещё в античном Риме, проскрипционные списки. Проще говоря, списки неугодных оппозиционеров и разных мастей диссидентов, которых в «Час Х» по-тихому интернируют. Не исключено, что даже в порядке общей профилактики. Своё откровение Соловей подкрепил ещё и инфраструктурной новацией о том, что, дескать, в мордовских лагерях (а где ещё у нас концентрируют политических?) строят новые бараки. Тогда даже молоденькая интервьюерша растерялась от таких страстей.

А несколько дней назад русскоязычная аудитория Международного канадского радио узнала, что сам Соловей готов в рамках своего движения объединить все здоровые силы оппозиции (уж не для того ли, чтобы их сразу «интернировали»?), обеспечить такую массовость протестных выступлений, чтобы и правоохранители стали переходить на его сторону. А затем, оказавшись у власти, профессор надеется провести люстрацию всех чиновников. Выявить здоровые служивые силы на уровне среднего звена, включив для них социальные лифты. Снять бюрократические путы с бизнеса, обеспечив экономический рост на уровне передовых стран. И, как вишенка на торте, полный компромисс с Западом. Кстати, канадских слушателей он призвал поддержать «гиганта мысли и светоча русской демократии» переводом средств на валютный счёт. Как призывал классик: делайте, господа, взносы.

2013 год Алексей Филиппов/РИА Новости

Интересно другое. Проследить, как после вчерашнего выступления заволнуется террариум либеральных единомышленников. Ведь до недавнего времени Валерий Соловей оставался безобидным вещателем надвигающейся революции, которая «всегда случается внезапно». С этой мантрой он вошел в круг рукопожатных людей с хорошими лицами. И хотя его пророчества не сбывались, политолог постоянно подновлял свои песни о главном: о неизбежной грядущей смене власти. Однако теперь он захотел большего: не просто стать политиком, но самозвано взвалить на себя бремя лидера на право-либеральном фланге, где так тесно, что и вздохнуть полной грудью проблематично.

А главное, получается, что пока Алексей Навальный гостит в Германии в надежде увидеть свой подскочивший рейтинг узнаваемости, его активно замещают на далекой родине. Без элементарного сочувствия к его выстраданной биографии. А в ХХI уже не получится прибыть из Германии на деньги фрау канцлера в пломбированном вагоне и сразу возглавить революцию. Так что, ждём потока компромата уже на перепутавшего амплуа большой игры Соловья. Его уже обвиняли в том, что он сливной бочек спецслужб. Удивлялись тому, что, будучи задержанным на одном из пикетов, был отпущен без административного протокола. Продолжение, думаю, последует очень скоро.