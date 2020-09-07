Старых оппозиционеров заставят поделиться

По мере приближения единого дня голосования, выпадающего в этот раз на 13 сентября, традиционно клубится немало слухов и «самых достоверных» сливов. Но один инсайд, как представляется, заслуживает внимания, поскольку органично вписывается в логику момента. Речь идёт как бы о том, что в кремлёвской администрации намерены оценивать по двум критериям эффективность предвыборной работы замов губернаторов по внутренней политике: по числу голосов у новых, наскоро зарегистрированных партий и по соответствующим электоральным потерям у традиционной партийной оппозиции — КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР. Действительно, не ставить же в заслугу новым фракциям отъём голосов у «Единой России».

Иными словами, архиважно, насколько эффективно в городах и весях материализуется новая стратегия команды Сергея Кириенко, направленная на то, чтобы, наконец, ослабить многим приевшуюся профессиональную оппозицию «парламентских старцев». Тех, что вечно что-то выторговывают у действующей власти и грозят устраивать бесконечные революции в стакане воды. К тому же явно численно растёт так называемый протестный электорат. И, видимо, нельзя и впредь допускать, чтобы он приватизировался узким кругом оппонентов, предпочитающих торговать своим влиянием на недовольных.

Вполне логично предположить, что новые партии, без сучка и задоринки прошедшие регистрацию в Минюсте, и были специально допущены к этим региональным выборам, дабы дать однозначный сигнал засидевшимся оппозиционерам: появляется эффективный рычаг воздействия на них. И они по-любому будут утрачивать свои позиции точек кристаллизации протестного электората. Это сделает и традиционную оппозицию более сговорчивой, и, в принципе, введёт в большую политику более гибкие современные партии, не склонные к шантажу Кремля.

Собственно, активная предвыборная кампания «Новых людей», «За правду!», «Зелёной альтернативы» не только позволяет ввести в политический оборот новые смыслы, но и заложить основы иного облика будущей Госдумы, выборы которой могут быть и ускорены. Мы же помним, что для свободного баллотирования в парламент без дорогого и утомительного сбора миллионов подписей партиям необходимо заиметь своего депутата хотя бы в одном региональном парламенте.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вряд ли из Кремля будут широко давить на местные элиты, устоявшиеся и давно повязанные между собой. Но, видимо, выберут несколько областей, в которых новым политическим прозелитам хотя бы не станут активно мешать. А уж остальное будет зависеть от них самих, от уровня их политической зрелости. Впрочем, те же «Новые люди», обладая хорошей материальной базой, ведут сверхактивные кампании, заполонив провинцию своими узнаваемыми билбордами, на которых обыгрываются слова «новые лица» и «новые люди».

Единственная партия из числа новых, которая уже выглядит аутсайдером, это творение технократа Вячеслава Макарова, известного как создатель популярной компьютерной игры World of Tanks. Его «Новая демократия» стала заложником непростой ситуации в Белоруссии и напряжённых российско-белорусских отношений. Не было большого секрета в том, что выходец из успешного сегмента белорусского бизнеса получил добро на свою политическую карьеру в России в верхах своей родной республики. И партия, которая наивно делала ставку на игроков в «танчики», а заодно подозревавшаяся в потенциальном лоббизме интересов Минска в России, оказалась не ко времени. Но то издержки политического регулирования, в продуманности которого уже нет сомнений.