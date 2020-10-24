СПЧ поднимет вопрос коронавирусных ограничений в докладе президенту

https://static.news.ru/photo/047e56ee-1748-11eb-9e12-fa163e074e61_660.jpg Валерий Фадеев Фото: State Duma Russia/Global Look Press

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) затронет тему введения ограничительных мер из-за пандемии COVID-19 в своём ежегодном докладе главе государства. Об этом в эксклюзивном интервью NEWS.ru на полях Евразийского экономического форума в Вероне рассказал председатель СПЧ Валерий Фадеев.

По его словам, существующие в России ограничения в связи с пандемией коронавируса — это минимальные ограничения прав человека, однако, как считают некоторые юристы, эти меры введены не вполне корректно.

И наша позиция заключается в том, чтобы посмотреть, чего не хватает в законах, чтобы, с одной стороны, не надо было жёстко ограничивать права и свободы граждан, а с другой — чтобы эти минимальные ограничения вводились корректно, — пояснил глава СПЧ.

Фадеев также отметил, что вопросы вызывает и требование обязательного ношения перчаток во время пандемии. По его словам, СПЧ уже обратился в Роспотребнадзор за разъяснениями по этому вопросу.

Если Роспотребнадзор в очередной раз скажет, что нужно носить перчатки, то не надо здесь идти против течения, значит, надо носить перчатки. Потому что нельзя вызывать дополнительные сомнения, ропот, какое-то социальное напряжение. Вот разъяснит ведомство, скажет носить перчатки — будем носить, — объяснил он свою позицию.

Как ранее писал NEWS.ru, главный инфекционист Минздрава РФ, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов отметил, что ношение перчаток является избыточной и неэффективной мерой, так как многие неправильно их используют. По его словам, для защиты лучше использовать антисептики.